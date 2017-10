România se află în graficul creșterii economice

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Până în prezent, țara noastră se încadrează în graficul creșterii economice de 1,5 la sută pentru acest an, iar activitatea mai lentă a exporturilor și a producției industriale va fi compensată de agricultură și investiții.Premierul Emil Boc a declarat, astăzi, că trimestrul al treilea, inclusiv luna septembrie, este decisiv pentru creșterea economică a României.Prim-ministrul României a precizat că principalul actor care are rolul primordial în investiții este statul, iar anul acesta s-au făcut investiții de 36 de miliarde de lei, în creștere față de 33, cât au fost anul trecut.Pentru anul 2012 vor fi alocați 43 de miliarde de lei tot pentru investiții, pentru finalizarea de centuri ocolitoare, de autostrăzi și de drumuri, a mai spus Boc.Reprezentanții Ministerului Finanțelor se vor întâlni, la sfârșitul lunii septembrie, cu oficiali ai FMI și Comisiei Europene pentru a stabili dacă va fi menținută prognoza de creștere economică de 1,5% pentru acest an, declara, ieri, ministrul Gheorghe Ialomițianu.