România priveşte cu invidie cum creşte flota maritimă a Bulgariei

România privește cu invidie cum crește flota maritimă a Bulgariei

În anul 2008, Guvernul Bulgariei a vândut pachetul de 70% din acțiunile Companiei de Navigație Maritimă Navibulgar.Cumpărătorul este consorțiul german KG Maritime Shipping, care a oferit suma de 440,1 milioane leva (339,8 milioane dolari). Acesta s-a angajat să investească 779,9 milioane leva în următorii zece ani, sumă ce include achiziționarea a 25 de nave noi, care vor permite înlocuirea unora dintre navele vechi. Conform contractului, consorțiul german se obliga să mențină un anumit număr de marinari bulgari și să majoreze salariile cu cel puțin 15%.Flota Navibulgar cuprindea, la acea data, 71 nave cu o capacitate de aproape 1,35 milioane tdw.Recent, Navibulgar a semnat un contract cu unul dintre cele trei mari șantiere navale chineze pentru a construi șase nave bulk-carrier de 45.000 tdw. Prețul tranzacției depășește 100 milioane de dolari. Fiecare navă va avea un pescaj maxim de 10,80 m, carena armată și un mecanism de propulsie pentru navigația în apele acoperite de ghețuri, cum ar fi Marea Baltică, Marea Azov și zona Canadei. Prima navă va fi livrată la mijlocul anului 2019. În decurs de un an vor fi predate beneficiarului și celelalte cinci nave.În ultimele două luni, Navibulgar a adăugat flotei sale două bulk-carriere handy size și așteaptă ca alte două nave surori să fie finalizate anul viitor. În prezent, Navibulgar are peste 1.000 de angajați.Spre deosebire de Bulgaria, care a realizat o privatizare de succes a flotei sale, România a reușit performanța de neegalat de a distruge, în vreme de pace, o flotă maritimă comercială de 301 nave. Perseverând în direcția greșită, statul român nu dă curs solicitărilor repetate ale comunității maritime și presei de a înființa cel de-al doilea registru maritim, pentru a atrage nave sub pavilionul românesc și a le asigura locuri de muncă navigatorilor și cadeților români.