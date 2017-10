România, printre primii beneficiari ai Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

La sediul Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles, a avut loc cea de-a doua rundă de negocieri pentru Mecanismele financiare SEE și Norvegiene 2014-2021, care a reunit reprezentanți ai Statelor donatoare, ai Oficiului Mecanismului Financiar și ai Ministerului Fondurilor Europene, printr-o delegație condusă de Cristian GHINEA, ministrul Fondurilor Europene.Statele donatoare au subliniat faptul că România este printre primele state beneficiare care urmează să semneze memorandumurile de ințelegere privind implementarea Mecanismului Financiar SEE și a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.De asemenea, pe parcursul reuniunii au fost discutate aspecte privind proiectele predefinite propuse de partea română, precum și alte aspecte importante menționate în cele doua memorandumuri de înțelegere privind implementarea granturilor SEE și Norvegiene în România.Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Pentru perioada 2014 - 2021 România dispune de granturi în valoare de aproximativ 502 milioane de euro. Informații cu privire la programele și proiectele finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene în România pot fi găsite pe site-ul www.eeagrants.ro.Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) și Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reunește Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) și 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), într-o piață internă bazată pe libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor.La data de 3 mai 2016, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 cu privire la asistența nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2014-2021 și de asemenea, la aceeași dată a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană și Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistența nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2014-2021.