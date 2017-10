România poate avea o creştere economică de 2% în acest an

România poate avea o creștere economică de 2% în acest an

România are, în acest an, șansa să înregistreze o creștere economică de 2%, cu 0,4 puncte procentuale peste prognoză, a declarat, astăzi, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), într-o conferință de presă, anunță Agepres.„Avem șansa, anul acesta, să ajungem la o creștere de 2%, cu 0,4 puncte procentuale peste ce s-a prognozat. M-am uitat recent pe tabloul celor 33 de state pe care publică în fiecare trimestru Eurostat. Lucrurile sunt atât de dramatice la sfârșitul trimestrului I, încât România, cu PIB-ul ei de 0,7%, este în vârful topului acestor 33 de țări, alături de America. România și America stau cel mai bine. America are sub 1%, ca și România”, a spus Adrian Vasilescu.