România, penultimul loc în UE la tranzacţii online

România, penultimul loc în UE la tranzacții online

România ocupă locul 14 în topul european al costurilor unui cont bancar – Italia este pe primul loc, cu un preț mediu anual de 402 euro, Bulgaria este pe ultimul loc, cu 43 euro. Este concluzia unui studiu realizat de Comisia Europeană, care mai arată că România are una dintre cele mai scăzute rate de utilizare a serviciilor bancare moderne (debit direct, plăți cu cardul, tranzacții bancare). Mai exact, România se află pe penultimul loc din UE la acest capitol, singurii care sunt mai slabi fiind bulgarii. „O gospodărie din România realizează cel mult 11 tranzacții bancare pe an, cu mult sub media UE”, potrivit aceluiași studiu. Peste 90% dintre tranzacțiile din țară sunt efectuate cu bani gheață. În aceste condiții, CE recomandă o educare mai bună a consumatorilor, cel puțin în privința posibilităților și siguranței serviciilor financiare online.