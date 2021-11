România ocupă ultimul loc în UE la servicii publice digitale

Comisia Europeană a publicat, recent, rezultatele indicelui economiei şi societăţii digitale (DESI) 2021, care urmăreşte progresele înregistrate de statele membre UE în ceea ce priveşte competitivitatea digitală în domenii precum capitalul uman, conectivitatea în bandă largă, integrarea tehnologiilor digitale de către întreprinderi şi serviciile publice digitale. Potrivit datelor CE, România ocupă ultimul loc din cele 27 de state membre ale UE şi locul 10 doar în privinţa conectivităţii. „România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale UE în ediţia din 2021 a Indicelui economiei şi societăţii digitale (DESI). În ceea ce priveşte capitalul uman, România se situează pe locul 26, obţinând un punctaj sub medie pentru majoritatea indicatorilor. România se situează pe locul 10 în privinţa conectivităţii şi pe locul 25 în UE în ceea ce priveşte integrarea tehnologiei digitale în activităţile întreprinderilor. La categoria „servicii publice digitale", România se situează pe ultimul loc în rândul statelor membre, deoarece toţi indicatorii sunt cu mult sub media UE", se arată în comunicatul Comisiei. Conform CE, rapoartele DESI 2021 prezintă, în cea mai mare parte, date din primul sau din cel de al doilea trimestru al anului 2020, oferind o perspectivă asupra principalelor evoluţii ale economiei şi ale societăţii digitale pe parcursul primului an al pandemiei de COVID-19. „Cu toate acestea, efectele pandemiei de COVID-19 asupra utilizării şi a furnizării de servicii digitale şi rezultatele politicilor puse în aplicare de atunci nu sunt incluse în datele sus-menţionate şi vor fi expuse mai clar în ediţia din 2022”, a precizat sursa citată. În ceea ce priveşte competenţele digitale, 56% dintre persoanele din UE au cel puţin competenţe digitale elementare, se mai arată în studio. De asemenea, doar 19% dintre specialiştii din domeniul tehnologiei informaţiei (TIC) şi aproximativ o treime dintre absolvenţii de ştiinţe tehnologice, inginerie şi matematică sunt femei.