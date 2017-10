România, o „ţestoasă” în cursa pentru banii europeni

România, o „țestoasă” în cursa pentru banii europeni

Ştire online publicată Marţi, 23 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

România beneficiază de foarte puține fonduri structurale din cauza ezitărilor autorităților de management, perioadelor lungi de evaluare și întârzierilor la elaborarea documentelor necesare, potrivit un studiu realizat de compania de audit și consultanță KPMG. În ultimul an, țara noastră a accesat 9% din fondurile disponibile, sub media de 11% înregistrată în Europa Centrală și de Est. Singurul loc în care conducem este, în mod surprinzător, mediul, segment pe care România are o rată de absorbție de 39%, mult peste media regiunii, de 16%. În schimb, nu am atras niciun eurocent în domeniile energie, administrație publică, dezvoltare regională, transport, cercetare, dezvoltare și inovare. Cele mai multe fonduri le-a atras Ungaria, urmată de Cehia și Slovenia. Polonia, cel mai mare beneficiar al fondurilor europene, în perioada 2007 – 2013, are o rată de implementare de doar 3%, potrivit datelor KPMG.