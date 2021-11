România este prezentă la World Expo Dubai cu SISPE, cel mai modern sistem integrat Staţie de Pompare Epurare

România va prezenta la cel mai important eveniment expoziţional „World Expo Dubai” un sistem modern de pompare epurare a apelor uzate. Sistemul Integrat Staţie de Pompare Epurare – SISPE este o soluţie de dezvoltare urbană inteligentă, destinată comunităţilor locale, unităţilor administrativ-teritoriale. Pavilionul României este construit în jurul temei „New nature” şi vrea să ilustreze echilibrul fragil dintre natură şi tehnologie. „România îşi propune să aducă în atenţia publicului internaţional o abordare profund conectată la viitor, centrată pe un sistem energetic independent. Ministerul Energiei, prin Direcţia Eficienţă Energetică, va prezenta conceptul Sistem Integrat Staţie de Pompare Epurare - SISPE în cadrul expoziţiei mondiale Expo Dubai, Emiratele Arabe Unite, în secţiunea „Climate change conversation on sustainable cities” care se desfăşoară în perioada 29 octombrie – 6 noiembrie 2021. Sistemul este autonom energetic folosind trei surse de alimentare energie electrică în cascadă: energie solară/eoliană + mediu stocare + generator pe baza de GPL”, au transmis într-un comunicat reprezentanţii Ministerului Energiei. Expoziţia mondială de la Dubai se desfăşoară sub moto-ul „Connecting Minds, Creating the Future" şi reuneşte reprezentanţi din 190 de state şi organizaţii internaţionale, fiind aşteptat un flux de 25 de milioane de vizitatori.