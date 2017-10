România este pe cale să devină paradisul energiei eoliene

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

România are în prezent cel mai mare parc eolian de uscat din Europa: datorită vântului puternic, dar și al sprijinului puternic din partea statului, ea este pe cale să devină paradisul energiei eoliene, comentează joi site-ul Deutsche Welle, citat de Agerpres.În 2008, autoritățile române au aprobat o lege privind promovarea energiilor regenerabile, care a fost publicată în Monitorul Oficial. Dar aceste planuri trebuie aprobate de Comisia Europeană, de vreme ce se bazează pe ajutoare de stat, iar documentul a fost trimis spre aprobare la Bruxelles abia în această vară. Aceste amânări reprezintă o mare problemă pentru potențialii investitori care doresc să sprijine parcurile eoliene. ''Ducem lipsă de un cadru legal stabil'', a afirmat Dana Duică, președintele Asociației române pentru energia eoliană. ''Multe companii au luat deja decizii de investiții foarte importante de la publicarea legii în 2008. Dar acum, după ani de zile, ea n-a fost încă aplicată'', a adăugat dna Duică. În pofida unor probleme de început, energia eoliană a cunoscut un ''boom'' enorm în România, una dintre țările cele mai slabe din punct de vedere economic din Uniunea Europeană. Comparativ cu 2009, când capacitatea instalată de energie eoliană era sub 20 de megawați, ea crește urmând să ajungă la 1.000 de megawați până la finalul acestui an, potrivit Asociației române pentru energia eoliană. Mai mult de jumătate din capacitatea instalată de energie eoliană se află la Tomis Team, în Dobrogea, în apropiere de litoralul Mării Negre. Parcul eolian este cel mai mare din Europa și a fost construit de întreprinderea cehă CEZ. Peste 10 noi parcuri eoliene există deja în Dobrogea, o regiune de coastă cu vânt puternic din sud-estul României, notează sursa. Cei mai importanți investitori sunt Energias de Portugal /Portugalia/ și Enel Green Power /Italia/. Multe companii occidentale speră să facă investiții profitabile în sectorul românesc al energiei eoliene. Cel mai mare grup austriac din domeniul energiei, Verbund, a început deja construirea unui parc eolian în apropiere de litoralul Mării Negre, iar firma spaniolă Iberdrola dorește să construiască cel mai mare parc eolian de uscat din lume în această regiune, cu o capacitate de 1.500 de megawați. Energia eoliană ar putea oferi electriciate pentru un sfert din cele opt milioane de gospodării din România. Ca urmare a noilor sisteme eoliene, prețul la energie în România a crescut cu 2,3 % în acest an, afirmă Dana Duică. ''La început, electricitatea va fi ceva mai scumpă, dar prețurile se vor stabiliza și ulterior chiar vor scădea'', a adăugat dna Duică. Dar, când este vorba de energia curată, un alt preț este plătit. În opinia ecologistului Tamas Papp, unele dintre parcurile eoliene dăunează biodiversității. ''Încercăm să protejăm mediul și să luptăm împotriva încălzirii globale construind turbine eoliene, care reprezintă un lucru bun. Dar este important să fie plasate doar în regiuni unde nu există căi de zbor importante pentru păsările migratoare'', a declarat Tamas Papp. În opinia sa, acesta este motivul pentru care regiunea Dobrogea, aflată aproape de Delta Dunării, nu este un loc foarte favorabil, deoarece se află sub una din cele mai importante căi de zbor. Mai ales păsările de pradă și berzele sunt în pericol din cauza parcului eolian, spune Tamas Papp, care sugerează închiderea turbinelor eoliene timp de câteva săptămâni în fiecare an, astfel încăt păsările să poată trece în siguranță.