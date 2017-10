România este mai puţin vulnerabilă la criza din zona euro decât Ungaria, Cehia sau Polonia

România este mai puțin vulnerabilă la criza din zona euro decât Ungaria, Cehia sau Polonia

Ştire online publicată Vineri, 29 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

România este printre cele mai expuse zece state emergente la criza din zona euro, dintr-un total de 22 de țări incluse în "Indicele contagiunii" realizat de analiștii băncii americane Citigroup, dar este mai puțin vulnerabilă ca alte state UE, precum Ungaria, Cehia sau Polonia.Cea mai expusă este Ungaria, urmată de Cehia, Polonia, Turcia, Africa de Sud, Brazilia și Mexic, iar România se situează pe poziția a opta, urmată de India și Egipt. Ultimele poziții în funcție de vulnerabilitatea la criză sunt ocupate de China și Rusia.Investitorii rămân îngrijorați de trei canale principale de contagiune prin care criza poate ajunge în Europa emergentă, respectiv datoria/finanțarea statului, sectorul bancar și economia reală/comerțul, potrivit blogului cotidianului britanic Financial Times.Din perspectiva datorie/finanțare, Europa emergentă nu se confruntă cu o criză de solvență, precum multe state din zona euro, cu excepția Ungariei, datoriile sunt mult mai scăzute decât în zona euro, la circa 40% din PIB în prezent. Acest nivel este la jumătate față de UE și mult sub 145% din PIB înregistrat de Grecia. Chiar dacă solvența guvernelor din regiune nu este pusă la îndoială, necesarul ridicat de finanțare externă înseamnă că regiunea este vulnerabilă la o nouă criză de lichidități.Europa emergentă este, probabil, cel mai vulnerabilă prin intermediul canalului economie/comerț. Recuperarea relativ solidă a economiilor din Europa emergentă față de țările din Vest a fost, aproape în întregime, susținută de revigorarea exporturilor către statele dezvoltate din Europa, mai ales Germania, și în măsură redusă de îmbunătățirea cererii interne.Cel mai mare pericol vine însă din posibilitatea extinderii crizei din zona euro la sectorul bancar din regiune, situație care ar putea, în final, să împingă Europa emergentă înapoi în recesiune, iar într-o situație extremă să aibă nevoie de noi ajutoare financiare de la Fondul Monetar Internațional, avertizează analiștii.Indicele realizat de Citigroup încearcă să contureze o imagine despre vulnerabilitățile care pot să apară dacă se accelerează contagiunea crizei din zona euro, potrivit blogului Financial Times. Indicele este compus din indicatori pentru fiecare din tipurile de contagiune menționate: nivelul pasivelor față de băncile europene (raportate la rezerve), raportul dintre datorie și PIB, respectiv contribuția exporturilor către zona euro la creșterea economică. Citigroup adaugă și doi indicatori care ar deveni relevanți în contextul unui declin mai general al apetitului pentru risc: necesarul de finanțare externă al fiecărei țări și ponderea în PIB a fluxurilor de capital, excluzând investițiile străine directe.