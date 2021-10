România este liderul absolut al vânzărilor din UE la grâu şi orz

România a vândut în primele 16 săptămâni ale anului comercial 2021, care a debutat în iulie, peste 3,17 milioane de tone de grâu, adică aproape la fel de mult ca în tot anul agricol 2020/2021, arată ultimele date ale Comisiei Europene. Rămânem astfel liderul detașat al pieței, în contextul în care Germania a exportat puțin peste 1 milion de tone, iar Franța a raportat vânzări de 718.000 de tone. Calculând la o medie de aproximativ 200 de euro tona, exporturile au adus României peste 600 de milioane de euro. Numai în ultima săptămână marfa care a plecat din porturile locale s-a cifrat la 56.000 de tone, acestea urmând unei alte săptămâni cu exporturi de aproximativ 27.900 de tone. În săptămâna a 14-a s-au exportat chiar 120.300 de tone de grâu românesc. Per total, UE a livrat peste granițele sale peste 8,6 milioane de tone, cu 2,3 milioane mai mult decât în paerioada similară a anului trecut. Într-un an comercial, comunitatea exportă între 30 și 50 de milioane de tone. Principalele pieţe pentru grâul European sunt anul acesta Algeria, Egipt şi Coreea. România este lider de piaţă şi la orz şi la porumb. La orz, România a exportat peste 1,3 milioane de tone, din cele 2,7 tone livrate de UE în total, în timp ce am vândut 627.400 tone de porumb. Bulgaria care a fost anul acesta al doilea exportator de porumb la nivel European, a vândut abia 172.000 de tone.