România, destinaţie total necunoscută pentru turiştii germani

România, destinație total necunoscută pentru turiștii germani

România este o destinație total necunoscută pentru turiștii germani, a declarat agenției Mediafax Alexander Wrede, directorul de contractări al Thomas Cook Germania, care va reîncepe să aducă în acest an turiști în România, după 6 ani de absență.„Dacă mă întrebați despre imaginea pe care o are România, nu aș spune că are o imagine rea, ci că, pur și simplu, nu are nicio imagine pe piața germană. România nu este foarte bine cunoscută sau hai să spunem că oamenii nu au nicio părere despre România. Și asta este adevărata noastră provocare, să îi determinăm pe oameni să aleagă această destinație. Eu o pot spune din proprie experiență, este o destinație frumoasă, dar oamenii nu o cunosc“, a spus Wrede, citat de Mediafax, care a vizitat standul României la târgul de turism ITB, desfășurat la Berlin în perioada 7-11 martie.