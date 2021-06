România, destinaţia preferată! Sudul litoralului îşi aşteaptă turiştii în haine noi

Despre restart interlocutorul meu este optimist şi spune că se va produce „rapid”, pentru că „românul nu va sta acasă că îi spune x şi y, va vrea să călătorească, să iasă”.





Nici anul trecut, când restricţiile erau mai serioase, românii nu au stat în case şi au preferat să meargă în vacanţă, în ţara lor.



„Se mențin preferințele turiștilor pentru destinațiile care în mod tradițional, au dominat topul turismului românesc. Pe litoral, cele mai vândute stațiuni în primele cinci luni ale anului sunt Mamaia, Eforie Nord și Venus, care depășesc 60% din totalul vânzărilor pe acest segment. În același timp vedem o creștere accentuată și pe zona de sud a litoralului. Stațiunile montane de pe Valea Prahovei rămân și ele în preferințele turiștilor pentru sezonul 2021, cele mai solicitate fiind Sinaia, Poiana Brașov și Moieciu. Per ansamblu, nu suntem încă la nivelul anului 2019, dar până la finalul acestui an sperăm să ne apropiem cât mai mult de rezultatele obținute atunci”, a adăugat Adrian Voican.



Mamaia, în topul preferințelor





Pentru că sezonul estival stă să înceapă, agenţi de turism din toată ţara au venit pe litoralul românesc să vadă ce modernizări s-au făcut pentru a vinde mai bine staţiunile de la malul Mării Negre.





„Obişnuiam să facem infotripuri destul de des. Din cauza pandemiei nu ne-am văzut unii cu alţii din februarie de la Târgul de Turism de la Bucureşti. Sunt veniţi pe litoral peste 100 de agenţi de turism. Aşa că avem un dublu scop, să ne vedem unii cu alţii şi să vedem ce se mai întâmplă pe litoral”, a declarat Aurelian Marin, director general „Paradis Vacanţe de Vis”.





Noutatea absolută a litoralului anul acesta constă în lărgirea plajelor, mai ales în staţiunea Mamaia.





„Şi în Sud sunt făcute investiţii mari. Sunt hoteluri noi apărute de patru stele, reabilitate complet. La Saturn, Olimp şi Neptun infrastructura rutieră a fost reabilitată complet. Au fost refăcute străzi, trotuare, iluminat, mobilier urban şi urmează Venus, Jupiter şi Cap Aurora. Mamaia rămâne în topul vânzărilor fiind preferata românilor”, a subliniat directorul general.





Stațiunile de pe litoralul românesc așteaptă turiștii cu oferte variind între 1.250 de lei pentru sejur de cinci nopţi cu mic dejun inclus la două stele și 6.000 lei la un hotel de 4 stele cu regim all inclusive. Plajele sunt imense, aproape pregătite, numai soarele este aşteptat să se ivească de după nori.





Turismul românesc pare că îşi revine destul de repede la situaţia de dinainte de pandemia de coronavirus. Apropierea perioadelor vacanţelor, dar mai ales relaxările anunţate în luna iunie şi luna iulie dar şi vaccinarea anti-COVID-19, a reaprins dorul de ducă a multor români. Pentru a marca acest moment de revenire, reprezentanţii importantelor agenţii româneşti de turism şi-au dat întâlnire în acest week-end pe litoralul românesc, la un hotel din Mamaia unde s-a desfăşurat conferinţa „Evadarea din lockdown”. Au fost discutate principalele aspecte prin care a trecut industria turismului românesc, de la închidere şi până la marea evadare din criza sanitară. „Pandemia a avut un impact devastator la nivel global. Asupra turismului vorbim despre un impact de 74%, s-au pierdut un miliard de nopţi şi de sosiri la nivel mondial. După ce am muncit ani la rând să ajungem la un nivel de un miliard de sosiri internaţionale, am pierdut într-un an aproape tot. Iar România nu a făcut excepţie. A pierdut 80% din turismul de incoming, aşa mic cum era şi 52% pierderi din turismul intern. Mai puţin litoralul. Litoralul a avut doar 21-22% scădere, ceea ce înseamnă că nu s-a simţit chiar atât de rău”, a declarat Adrian Voican, director general „Bibi Touroperator”.