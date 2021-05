România avea jumătate de milion de şomeri în plină pandemie

Potrivit celei mai recente analize de piaţă realizate de două companii de cercetare, România avea aproape 500.000 de şomeri în vârful pandemiei, dar numărul lor ar putea să fie mult mai mare. Rata şomajului, măsurată ca ponderea numărului de şomeri în populaţia activă, a crescut de la 3,9% în decembrie 2019, la 5,7% în februarie 2021. Cu toate acestea, rata şomajului din România a rămas cu cel puţin 1,4% puncte procentuale sub media Uniunii Europene de la sfârşitul anului 2019, în martie 2021, fiind cu 1,8% sub media UE, de 6%. Totuşi, numărul de şomeri (15-74 ani) a scăzut după vârful din februarie şi a fost de aproape 464 de mii în martie 2021 iar, pe termen scurt se aşteaptă la o consolidare a acestui număr, ca urmare a măsurilor de relaxare a restricţiilor şi de revenire graduală a activităţii economice. În continuare economia are nevoie de angajări, iar cheia o reprezintă echilibrul pe care trebuie să îl găsească autorităţile între atragerea şi direcţionarea eficientă a fondurilor europene, pe de o parte şi repornirea unor sectoare ale economiei, precum horeca sau cel cultural, pe de altă parte. Totodată, o reducere temporară a impozitării forţei de muncă, dacă nu chiar o suspendare pentru sectoarele deja afectate de pandemie ar reprezenta o adevărată gură de oxigen pentru mediul de afaceri local.