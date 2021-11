România are mai mulţi miliardari decât anul trecut. Vezi cine sunt

Bogaţii României s-au înmulţit anul acesta, chiar dacă pandemia de coronavirus a continuat şi scumpirile s-au ţinut lanţ. Dacă în 2020, Forbes România avea pe lisă 32 de persoane cu o avere netă de peste 500 de milioane de lei, anul acesta numărul lor a crescut cu șapte prezențe noi. În 2021, România are 18 miliardari în lei, iar averea netă cumulată este de 66 de miliarde de lei, în creștere cu peste 30 de miliarde de lei față de anul precedent. În total, 39 de români au o avere de peste 500 de milioane de lei, care însumează venituri cumulate de peste 80 de miliarde de lei, cu 32 de miliarde mai mult decât în anul anterior. Dintre aceștia, 16, adică 88%, sunt mai bogați. Averea netă cumulată a miliardarilor în lei este de 66 de miliarde de lei, în creștere cu peste 30 de miliarde de lei față de anul precedent. Printre noii intraţi pe lista bogaţilor se numără Dorel Goia cu o avere estimată la 1,1 mld. lei. Cel mai bogat român este, în continuare, pentru al treilea an consecutiv, cofondatorul UiPath, Daniel Dines, a cărui avere este estimată în prezent la peste 22 de miliarde de dolari, cu 14,5 mld. lei mai mult decât anul trecut. Pe locul doi se află fraţii Pavăl care au o avere de 8,9 miliarde de lei. Ion Ţiriac ocupă în continuare a treia poziţie, cu 7,2 miliarde de lei. Alte afaceri care au luat avânt în 2021 sunt din domeniul IT, imobiliare şi e-commerce.