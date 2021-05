România are cea mai mare creștere a PIB, din UE

„În ultimele trei trimestre, România a înregistrat o creștere economică superioară mediei europene, care a condus la o revenire aproape integrală din contracția generată de pandemia Covid-19. În primul trimestru din acest an, România a avut cea mai mare creștere economică din UE, de +2,8% față de trimestrul anterior, creștere determinată de redresarea industriei, dinamica pozitivă a construcțiilor, comerțului și a sectorului IT, precum și volumul crescut al investițiilor publice și extinderea măsurilor de sprijin, în special cele orientate către întreprinderile mici și mijlocii. În acest context, am revizuit estimarea de creștere economică pentru anul curent de la 4,3%, așa cum am prognozat la momentul construcției bugetului, la 5%, estimare care este aliniată cu prognoza Comisiei Europene. Rezultatele obținute până acum ne dau încredere că obiectivele și traiectoria de consolidare fiscal-bugetară până în 2024, pe care ni le-am asumat la momentul construcției bugetare, sunt valide. În același timp, este nevoie de prudență și disciplină pentru atingerea obiectivelor propuse”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul sesiunilor de lucru ale Consiliului.





Conform unui studiu recent al Bruegel, prezentat în cadrul sesiunilor de lucru ECOFIN, creșterea reală cumulativă a produsului intern brut, în perioada 2019 – 2023, de 10,8% plasează România pe locul al doilea în rândul statelor membre UE, cu 6,7% mai mare decât media europeană.