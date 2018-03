România are 2.373 lupi de mare

Ştire online publicată Joi, 08 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Nu știu dacă în urmă cu jumătate de secol își închipuia cineva că femeile vor ajunge ofițeri maritimi, dar cu certitudine că nimeni nu credea că vreo femeie va ajunge comandant de navă.De la începutul mileniului trei, numărul femeilor marinar din flota mondială a început să crească. În anul 2000, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a lansat programul „Femei la bord”, cu durata de 10 ani, care a dat rezultate, dar sub așteptări. La acea dată, ponderea femeilor în total era între 1 și 2%, iar cele mai multe femei marinar erau în statele dezvoltate din punct de vedere economic. În Uniunea Europeană, procentul era de 4 - 5%, în Asia de Sud-Est de 0,5%. Filipine, principalul furnizor de forță de muncă marinărească al lumii, avea doar 223 de femei dintr-un total de 230.000 de navigatori.Situația nu s-a schimbat prea mult. Federația Internațională a Transportatorilor estima în 2015 că ponderea femeilor din flota mondială a ajuns la 2%. „Femeile marinar muncesc în principal pe navele de croazieră și pe ferry-boat-uri, adesea sub pavilioane de complezență. Acestea sunt printre cele mai prost plătite și cel mai puțin protejate locuri de muncă de pe mare. Femeile ofițer sunt mai puține decât colegii bărbați. Numărul lor redus arată că femeile pot fi subiect de discriminare și hărțuire”, aprecia ITF.În ciuda creșterii efectivelor de femei pe mare, shipping-ul continuă să dea dovadă de misoginism. Femeile sunt discriminate la angajare, la salarizare și promovare, prea puține nave au grupuri sanitare distincte pentru femei, iar abuzurile și hărțuirea din partea colegilor și a șefilor sunt frecvente.În România, universitățile maritime au dat mii de absolvente în ultimii 27 de ani, dar cele mai multe dintre ele au ales să rămână la uscat. Criza locurilor de practică pentru cadeți reprezintă principala piedică în calea unei cariere pe mare, mai ales pentru femei.Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Navală Română, 776 de femei au obținut brevetul de ofițer maritim. Dintre acestea, două femei sunt comandanți, 60 sunt ofițeri secunzi și 488 sunt ofițeri aspiranți. Pe compartimente, 675 de femei sunt ofițeri punte, 15 sunt ofițeri mecanici și 24 ofițeri electricieni.Alte 1.581 de femei dețin carnete de marinar pentru funcții auxiliare la bordul navelor. În plus, 16 femei ofițer muncesc în cadrul Autorității Navale Române.De Ziua Internațională a Femeii, cotidianul „Cuget Liber” le adresează tuturor româncelor navigatori cele mai alese urări de sănătate și fericire! La mulți ani!