România are 16.469 nave maritime portuare, fluviale şi de agrement

România are 16.469 nave maritime portuare, fluviale și de agrement

Cine a spus că nu mai avem flotă? În evidențele Autorității Navale Române sunt înscrise 16.469 unități navale, afirmă direc-torul general Valentin Șerbănescu. Flota maritimă tehnică și portuară cuprinde 131 nave de peste 100 tone registru brut, din care: 3 tancuri petroliere, 6 tancuri de bunkeraj, 3 nave de aprovizionare, 9 nave de pescuit, 2 nave hidrografice, o navă de pasageri și aprovizionare, 2 nave de cercetare, 6 platforme de foraj, 41 remorchere, 15 șalande, 6 drăgi cu cupe, o dragă cu magazie, 13 macarale plutitoare, o navă de stins incendiul, o navă salvator, 3 docuri plutitoare, 2 nave colectoare de reziduuri, 13 gabare, 3 pontoane de acostare. La acestea se adaugă alte 64 de nave cu greutatea brută mai mică de 100 tone: nave de căutare și salvare, o navă de studii, nave pentru colectarea reziduurilor, pilotine, șalupe, pontoane etc. Flota pentru navigația interioară este mult mai mare. Ea are în componență 2.313 nave, din care: 64 de pasageri, 247 remorchere și împingătoare, 60 nave autopro-pulsate, pentru transportul mărfurilor, 1.211 nave fără propulsie, pentru mărfuri (tancuri, barje și alte tipuri), 703 nave tehnice de serviciu, 28 nave pentru dragaj, lucrări hidrotehnice, ateliere plutitoare. Mult mai bogată este flota de agrement: 13.961 unități navale (de la bărcuțe și șalupe ușoare până la yachturile de lux). Cea mai bătrână dintre toate este flota fluvială. Vârsta sa medie este de circa 21 de ani. O asemenea vechime nu este îngrijorătoare în navigația pe apele interioare, unde procesul coroziunii este mult mai lent decât în cazul celei pe mare - susțin specialiștii Autorității Navale Române. Navele maritime tehnice și portuare, precum și cele din navigația interioară sunt clasificate și inspectate de ANR, care a preluat, în 2002, atribuțiile Registrului Naval Român. Aceasta are inspectorate tehnice la Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu, Turnu Severin și București. Inspectorii tehnici urmăresc clasificarea și reclasificarea navelor, construcția lor, reparațiile care se execută la aceste nave. Totodată avizează o serie de produse industriale destinate industriei navale: tabla și electrozii de sudură folosiți la construcția și repararea navelor românești.