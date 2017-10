România a produs aproape 4 milioane tone de fructe şi legume

De la începutul anului și până în prezent,

România a produs aproape 4 milioane tone de fructe și legume

România este pe locul 6 în Uniunea Europeană din punct de vedere al suprafeței totale cultivate cu legume și pomi fructiferi, a anunțat Ministerul Agriculturii. Însă sezonalitatea, productivitatea scăzută și lipsa tehnologiilor necesare împiedică statul român să devină unul dintre principalii producători din acest sector. Mai mult, suprafețele horticole scad de la an la an, iar importul de fructe și legume continuă să crească. Doar Franța, Spania, Polonia Italia și Germania au o suprafață mai mare cultivată cu pomi fructiferi și legume. Producția României ajunge la aproximativ 4,9 milioane de tone pe an, din care 35% reprezintă legume și pepeni, 35% - cartofi, 15% - struguri, 15% - fructe. În ceea ce privește consumul mediu pe cap de locuitor pe an, acesta este de 110 kg, potrivit datelor Ministerului Agriculturii. Raportată la PIB, valoarea producției de fructe și legume a fost în 2006 de 3%. Analizând producțiile medii în ultimii trei ani, raportat la totalul producției de fructe și legume a UE, România produce 9,3% din totalul producției de prune din UE, 3,6% din producția de mere, 2,2% din producția de cireșe, 22,8% din producția de pepeni verzi și galbeni, 17,9% din producția de varză, 12,3% din producția de vinete și 5% din producția de ceapă. La nivel național, exploatațiile cu legume între 1 și 5 hectare sunt cele mai răspândite, cu peste 15 milioane de hectare, urmate de exploatațiile de până la 1 hectar, cu peste 7 milioane hectare. Exploatațiile de peste 100 hectare sunt extrem de rare în România și ocupă peste 9.000 de hectare din totalul suprafeței agricole. În ceea ce privește sectorul fructelor, 1,7% din suprafața agricolă a țării este cultivată cu pomi fructiferi. Pentru 2009, din datele disponibile până în prezent, producția totală de legume se ridică la peste 3 milioane de tone, iar cea de fructe - 710.000 tone. Dobrogea este una din zonele din România unde horticultura este pe primul plan. Sau era, cel puțin! Din păcate, ultimii ani au dovedit contrariul. Suprafețele cu pomi fructiferi, viță de vie și culturi de legume scad de la an la an. Astfel, suprafața totală a livezilor din Dobrogea, s-a înjumătățit, de la 6.838 hectare, în 1989, la peste 3.200 de hectare, în prezent. Stațiunea de cercetare - dezvoltare „Pomicola”, de la Valu lui Traian, are în gestiune aproximativ 227 hectare. În 2003, suprafața administrată de stațiune era de 700 de hectare. Producția de mere și pere, în 2009, este de 252 tone, cu o medie de 3.000 de kg la hectar. În 2008, suprafața cultivată cu viță de vie, pentru struguri de consum, era de peste 1.500 de hectare. În acest an, suprafața totală din județul Constanța a scăzut cu peste 100 de hectare, la aproape 1.400 de hectare. Producția de struguri, potrivit viticultorilor, se anunță a fi bună, comparabilă cu producția de anul trecut, când a fost un an foarte bun pentru sectorul vitivinicol. În 2008, a fost obținută o producție totală de aproape 57.000 de tone de struguri. De asemenea, 1.800 de hectare au fost cultivate cu legume în primăvara lui 2009, în Constanța.