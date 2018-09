România a obținut o recoltă istorică de cereale

Pentru al treilea an la rând, fermierii români au obținut o recoltă record la culturile de cereale păioase. Potrivit datelor prezentate de Iulia Antonia Bruchental, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Constanța, în cadrul conferinței de presă de ieri, în anul 2018, producția totală a fost de 12.826.500 tone, cu 0,92% mai mare față de anul precedent.Recolta ar fi fost cu mult mai bună, fără calamitățile ce au afectat culturile din majoritatea județelor.Producția totală de grâu s-a ridicat la 10.271.600 tone, iar producția medie la hectar, la 4.870 kg. La orz, s-a obținut o producție de 1.392.300 tone, cu o productivitate de 5.204 kg la hectar.Județul Constanța se numără printre performerii din această vară, ocupând locul cinci în topul național, cu o producție medie de 5.652 kg de grâu la hectar, și primul loc, în cazul producției de orz, cu o productivitate de 6.702 kg la hectar.Rezultatele excepționale obținute de fermierii români „se datorează acordării la timp a subvențiilor, precum și respectării tehnologiilor moderne de cultură”, a declarat Iulia Bruchental.Recolta istorică de cereale păioase îi asigură României o poziție de frunte în clasamentele europene. În 2017, țara noastră s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană, la porumb și floarea soarelui, pe locul trei la soia și pe locul patru la grâu și rapiță.Producția record va stimula exporturile și traficul din portul Constanța, cel mai mare port cerealier al Uniunii Europene. Anul trecut, din portul românesc au plecat 17.891.285 tone de cereale și 3.215.811 tone de semințe uleioase (provenite din România, Serbia, Ungaria și Bulgaria). Iar în primele șapte luni ale acestui an, au plecat, prin portul românesc, 7.481.013 tone de cereale și 1.787.573 tone de semințe uleioase.v v vÎn cadrul conferinței de presă, șefa Direcției pentru Agricultură a prezentat, pe scurt, performanțele obținute de sectorul agricol în 2018. Astfel, în campania din acest an care s-a încheiat la 15 mai, au fost depuse 866.749 de cereri de finanțare pentru 9,639 milioane de hectare.Fondurile europene accesate de fermierii români în perioada 2017 – 2018 au fost de 2,07 ori mai mari decât cele din perioada 2015 – 2016.În cadrul programului de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, în anul 2017 erau în funcțiune 122 de stații și s-au aplicat udări pe 508,3 mii hectare. În primele șapte luni din anul 2018, au fost în funcțiune 336 stații de pompare pentru irigații și 470 de stații pentru desecare. S-au pregătit pentru irigații 1,2 milioane de hectare, fiind contractate pentru udări 1 milion de hectare.Dezvoltarea programului antigrindină și de stimulare a precipitațiilor continuă. În 2017 au fost puse în funcțiune 34 puncte de lansare, care acoperă o suprafață de 500 mii de hectare, în perioada aprilie – septembrie fiind lansate 927 rachete antigrindină. În primele șapte luni din anul 2018, s-au realizat alte 26 de puncte de lansare, numărul total al acestora ajungând la 60, care acoperă 870 mii de hectare. De la începerea campaniei din acest an s-au lansat 1.275 de rachete antigrindină, cu efectele scontate. Investițiile vor continua, până în anul 2020, numărul total al punctelor de lansare urmând a ajunge la 120.În cadrul programului de stimulare a producției vegetale, zootehnice și a acvaculturii, prin înființarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanții de la stat, în anul 2017 au fost acordate garanții în valoare de 778,7 milioane de lei. În primele șapte luni din 2018, valoarea garanțiilor acordate a fost de 344,4 milioane de lei.În anul 2017, agricultura românească a atras fonduri europene în sumă totală de 3,33 miliarde de euro. În 2018, și-a propus să atragă 3,2 miliarde de euro, din care, deja, a primit 2,29 miliarde de euro.În programul de sprijinire a producției de tomate în spații protejate s-au înscris, în acest an, 15.773 legumicultori. În ciclul I de producție 10.924 de fermieri au livrat peste 65.000 tone de roșii pe piața internă și au primit o subvenție de 150,7 milioane de lei. În ciclul II sunt înscriși 4.745 legumicultori, din care 3.854 au început plantările. Suprafața de solarii și sere a crescut, ca urmare a acestui program, de la 4.053 ha, în 2017, la 5.344 ha, în 2018.În sectorul cercetării agricole, de la 1 ianuarie 2017 și până în prezent, au fost reorganizate 39 unități de cercetare, față de numai 3 unități, în perioada 2009 – 2016. Reorganizarea altor 14 unități este în curs de avizare.În 2018 a început programul de sprijinire a colectării și comercializării lânii (schema prevede un ajutor de minimis de 1 leu pe kilogram). S-au înscris în program 32.328 de crescători de oi. Tot în acest an, a demarat programul de dezvoltare a raselor de suine românești în regim tradițional – Bazna și Mangalița. S-au înscris 3.215 producători de genetică (crescători de purcei), subvenția fiind de 250 de lei pe cap de purcel.