România a contractat cel mai ieftin împrumut extern de după 1990

România a contractat (joi, 14 februarie) 1,5 miliarde dolari de pe piața internațională de capital, pe o perioadă de 10 ani și jumătate, prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni la o rată netă a dobânzii de 4,5% pe an, au anunțat astăzi reprezentanții Guvernului.„Este un succes major pentru România, care nu s-a mai întâlnit de foarte mulți ani. Cererea României a fost de 5 ori suprasubscrisă, respectiv 7,5 miliarde dolari, ceea ce demonstrează interesul ridicat al investitorilor internaționali de a investi în credibilitatea României, precum și recunoașterea faptului că cifrele economice înregistrate de țara noastră în 2012 reprezintă un succes. Îmbunătățirea percepției României în rândul pieței financiare internaționale face ca acest împrumut să fie cel mai ieftin contractat de pe piața externă de capital de după 1990, ceea ce reprezintă o apreciere pozitivă și corectă față de eforturile depuse de România în scopul consolidării fiscale, asigurării unei creșteri economice sustenabile și creșterii atractivității României în rândul investitorilor”, se arată în informarea Guvernului.Față de emisiunea din 2012, pe aceeași sumă și aceeași maturitate (durată), diferența de dobândă de la 6,875% la 4,5% înseamnă 356 milioane dolari mai puțini plătiți. Reamintim că România a contractat în ianuarie 2012 un împrumut pe 10 ani de 1,5 miliarde dolari de pe piața internațională de capital, la o rată netă a dobânzii de 6,875% pe an. Aceeași emisiune a fost redeschisă în luna februarie 2012 pentru o sumă de 750 milioane dolari la o rată netă a dobânzii de 6,45% pe an.