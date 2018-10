Rolul BNR în societatea românească

„Banca Națională a României a fost creată acum 138 de ani ca o expresie a capitatului românesc. Și ea, și funcțiile ei, au evoluat în timp, odată cu societatea. Obiectivul fundamental este asigurarea stabilității prețurilor. Criza globală a evidențiat importanța unei noi sarcini pentru băncile centrale: stabilitatea financiară. Stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară conduc la stabilitatea cursului de schimb”, a declarat viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, la Universitatea din Craiova, cu ocazia deschiderii anului universitar.„Așadar, Banca Națională apără stabilitatea prețurilor, stabilitatea financiară și stabilitatea cursului de schimb. În ce privește stabilitatea prețurilor, avem o țintă de inflație de 2,5% +/-1%. Această țintă a fost atinsă în 2017, când inflația a fost de 3,3%, și va fi atinsă și în 2018, când estimăm că va fi, la sfârșitul anului, 3,5%, pentru a se reduce spre 3% în 2019. În 2018, pentru a menține stabilitatea prețurilor a fost nevoie până acum de 3 creșteri de dobândă, de la 1,75 la 2,5 – dar acesta este un cost de oportunitate necesar pentru păstrarea credibilității cursului de schimb.În ce privește stabilitatea financiară, vă rog să rețineți trei lucruri. În primul rând, suntem una dintre puținele țări europene care nu au utilizat bani publici pentru salvarea băncilor după 2008. Rata creditelor neperformante a scăzut în ultimii 4 ani de la 22% la 5,7%, în apropierea mediei europene. În sfârșit, solvabilitatea este foarte ridicată în sectorul bancar – băncile au mai mult decât dublul cerințelor minime legale de capital. Iar în ce privește stabilitatea cursului, indicatorii relevanți sunt volatilitatea scăzută a cursului de schimb și nivelul adecvat al rezervelor internaționale (peste 30 miliarde de euro, de peste 30 ori mai mult decât în urmă cu 20 de ani).BNR elaborează și aplică politica monetară; autorizează, reglementează și supraveghează instituțiile de credit; promovează și monitorizează buna funcționare a sistemelor de plăți; emite bancnote și monede; administrează rezervele internaționale; acționează ca împrumutător de ultimă instanță: banca băncilor comerciale.Ce nu face BNR? Nu calculează ea inflația (ci INS), nu stabilește ea cursul (acesta e stabilit de piață într-un mecanism de flotare controlată, BNR doar îl comunică), nu stabilește ea ROBOR-ul (acesta este stabilit de tranzacțiile inter-bancare, iar BNR doar calculează media). Mai mult, protecția consumatorilor nu este în sarcina noastră, potrivit legii, ci în sarcina ANPC, deși în opinia mea protecția consumatorilor este strâns legată de stabilitatea financiară și ar trebui să revină unei autorități de supraveghere financiară, poate chiar BNR.Potrivit legii, Banca Națională este independentă, și așa trebuie să fie pentru a-și putea îndeplini mandatul. Nu primim bani de la buget, ci plătim un impozit pe profit de 80%, și este normal să fie așa. Profitul băncii provine în principal din administrarea rezervei, din emisiunea de bancnote și monede și din împrumuturile acordate băncilor comerciale. O parte din rezerva de aur este ținută în străinătate, la Londra, și este bine că este așa, pentru a nu se repeta episoade precum 1917 sau 1952 când rezerva a fost transferată sub presiunea războiului sau confiscată.BNR este independentă, dar asta nu înseamnă că ea nu dă socoteală. Prezentăm Parlamentului în luna iunie Raportul Anual, prezentăm opiniei publice de 2 ori pe an Raportul asupra Stabilității Financiare și de 4 ori pe an Raportul asupra Inflației. Toate aceste materiale și multe alte informații sunt disponibile pe site-ul nostru www.bnro.ro pe care veți găsi începând de mâine și lansarea a două noi concursuri de recrutare pentru tineri absolvenți de facultate (Programul Tinerii Specialiști), respectiv pentru românii care lucrează în sectorul financiar în străinătate și doresc să se întoarcă în țară (Programul Brain Regain). Vă invit să consultați aceste materiale, să vă documentați în permanență, să aplicați pentru programele noastre și să vă formați o fundație educațională solidă, pentru că doar aceasta poate asigura succesul într-o societate care îmbrățișează valorile europene și euro-atlantice”, a afirmat viceguvernatorul.