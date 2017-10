„River Concerto“ deschide sezonul de croaziere din portul Constanţa

„River Concerto“ deschide sezonul de croaziere din portul Constanța

Începe sezonul de croaziere. Inaugurarea o face pasagerul fluvial „River Concerto”. Nava va pleca din Budapesta, cu 160 de turiști la bord, și va acosta pe 1 aprilie 2014, la ora 13, în portul Constanța, a declarat, pentru co-tidianul „Cuget Liber”, Ana Maria Gabur, reprezentanta companiei de agenturare „Navlomar”.Escala va dura trei zile, timp în care va avea loc schimbul de pasageri. Cei veniți cu nava, la Constanța, vor fi îmbarcați în autocare și vor porni într-o excursie, care va cuprinde un tur de litoral și vizitarea unor obiective turistice din București și Transilvania. După îmbarcarea noii serii de pasageri, nava va pleca pe 3 aprilie, ora 13, spre Budapesta.În acest sezon, în portul Constanța vor veni trei nave fluviale ale companiei Grand Circle Cruise Line: „River Concerto” (cu cinci escale), „River Adagio” (două escale) și „River Aria” (cinci escale). Conform datelor publicate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, terminalul de pasageri are pro-gramate, în acest an, 65 de escale ale navelor de croazieră, dar numărul lor ar putea să crească.Pe 13 aprilie, începe și sezonul croazierelor pe mare. Debutul îl face pachebotul „MSC Simfonia”, din cadrul flotei MSC Cruises. Nava vine la Constanța nu doar în vizită, ci și pentru a îmbarca pasageri români. După cum vă amintiți, în toamna lui 2013, nava „MSC Musica” a inaugurat croazierele cu îmbarcarea din portul Constanța, reluându-se, astfel, tradiția croazierelor navei românești „Transilvania”. După Al Doilea Război Mondial, pasagerul a efectuat ani la rând călătorii cu escale la Constanța, Varna, Burgas, Odesa, Soci, Suhumi și Batumi. În 2014, sunt prevăzute șase croaziere ale navelor „MSC Sinfonia” și „MSC Orchestra”, cu plecări din portul Constanța, în aprilie-mai și septembrie-noiembrie 2014.În acest sezon, orașul plutitor „Costa Deliziosa” are programate șase escale la Constanța. Prima vizită va avea loc pe data de 4 mai, iar ultima, pe 18 octombrie, a precizat Camelia Gearip, reprezentanta lui „Idu Shipping & Services”, compania care agenturează navele armatorului „Costa Crociere”.Compania de agenturare Phoenix Shipping & Trading are pro-gramul cel mai încărcat, cu un număr de 30 escale ale navelor: „Artania”, „Siver Wind”, „Amadea”, „Thomson Celebration”, „Sea Dream”, „Riviera”, „Siver Spirit”, „Seven Seas Mariner”, „A2" (yacht), „Azamara Quest”, „Saga Pearl II”, „Albatros”, „Siver Cloud”. După cum am anticipat, criza din Crimeea a afectat sezonul de croaziere de la Marea Neagră. Compania „Costa Crociere”, spre exemplu, a modificat programul primelor trei voiajuri din acest an, ale navei „Costa Deliziosa”. Din circuitul la Marea Neagră, au fost scoase escalele în porturile ucrainene Yalta (aflat sub ocupația Federației Ruse) și Odessa (situat prea aproape de noua graniță a Rusiei). În schimb, a crescut cu o oră și jumătate durata escalelor din portul Constanța și a fost adăugată o escală în portul bulgăresc Burgas. Constantin Șoimu, reprezentantul companiei de agenturare Phoenix Shipping & Trading, a declarat că mai multe nave de croazieră, printre care „Siver Wind”, nu vor mai face escale în porturile Yalta și Odessa. În compensare pentru pasageri, vizita la Con-stanța se prelungește de la 12 ore la două zile.Potrivit Anei Maria Gabur, reprezentanta companiei „Navlomar”, nava „Balmoral” a scos din pro-gramul de vizite portul Sevastopol, ocupat de Federația Rusă, înlo-cuindu-l cu portul Constanța.