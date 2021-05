Rezultatele Rompetrol Rafinare, o îmbunătățire de circa șase ori a profitului, în primele trei luni din 2021

Şi pe segmentul de petrochimie cifrele sunt în creştere



Divizia de petrochimie a Rompetrol Rafinare a reușit în T1 să proceseze 37 kt de propilenă, cu 31% mai mult față de T1 2020, iar producția totală de polimeri a fost de 28 kt. Cifra de afaceri brută a segmentului de petrochimie a consemnat o creștere de aproximativ 34%, de la 34,8 milioane USD în T1 2020, la 46,8 milioane USD în T1 2021. De asemenea, profitul operațional (EBITDA), a ajuns la aproape 3 milioane USD. Și în 2021, compania a continuat să producă sortul RMB30H, destinat, în special, pentru obținerea de material pentru filtrare, dar și pentru alte aplicații în zona de produse medicale (măști de protecție, echipamente de unică folosință) sau zona industrială (filtre profesionale cu rată mare de absorbție). Instalația de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) a segmentului de petrochimie funcționează 100% cu etilenă din import, iar instalația de Polipropilenă (PP) funcționează cu materie primă produsă și livrată intern de către rafinăria Petromidia. Segmentul de petrochimie este singurul producător de polipropilenă și polietilenă din România, reușind constant să-și majoreze cota de piaţă, inclusiv pe categoriile secundare de produse.







Segmentul de distribuţie a fost pe profit în primul trimestru



Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat peste 676 milioane USD în trimestrul 1 al lui 2021, iar în ceea ce privește rezultatul operațional (EBITDA), a fost atins un nivel de 20 de milioane USD, cu aproape 16 milioane USD peste nivelul atins în trimestrul 1 al anului 2020. De asemenea, rezultatul net a trecut de la o pierdere de aproape 3 milioane de dolari în T1 2020, la un profit de aproximativ 2,6 milioane de dolari în T1 2021. Rezultatele au fost susținute de o creștere de peste 5% a vânzărilor de carburanți, de la 532 kt produse petroliere (benzine, motorine, GPL) în primul trimestru al anului trecut, la 560 kt în T1 2021. Evoluția pozitivă s-a regăsit în ambele canale de distribuție – retail și en-gros, în retail majorarea fiind de 7%. În primele trei luni ale anului, Rompetrol Downstream a continuat programul de extindere a rețelei de distribuție carburanți. Astfel, de la 988 de puncte de comercializare în T1 2020, compania a ajuns, la finalul lui martie 2021 la o rețea de 1.068 de puncte de comercializare (rețeaua de stații proprii, stații partener, stații mobile: expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi).





Compania a atins, în T1 2021, o cifră de afaceri brută de peste un miliard de dolari, cu 8% deasupra nivelului din T1 2020, datorită unei creșteri ușoare a vânzărilor, rezultate care au fost susținute și de majorarea marjei brute de rafinare, de la 29,1 USD/tonă în primele trei luni din 2020, la 34 USD/tonă în primele trei luni din acest an. De asemenea, profitul operațional (EBITDA), a ajuns, de la o valoare negativă de aproximativ 15,5 milioane de dolari în T1 2020, la un nivel pozitiv de aproape 30 de milioane de dolari, în T1 2021. În același timp, pierderea netă s-a contractat, de la peste 87 de milioane USD în primele trei luni ale anului precedent, la sub 15 milioane USD în primele trei luni din 2021. „Am trecut peste un an foarte dificil, din toate punctele de vedere, în care am avut o presiune fără precedent în piața de profil. Cu toate acestea, am reușit finalizarea cu succes a reviziei generale a rafinăriei Petromidia, care ne asigură, în prezent, funcționarea la nivel optim, dar și posibilitatea de a ne adapta producția la cererea în creștere de produse petroliere. Împreună cu diviziile de retail ale Grupului din România, Republica Moldova, Bulgaria și Georgia continuăm să fim un pilon de stabilitate în asigurarea de produse petroliere de calitate, dar și sprijin în lupta împotriva pandemiei”, a declarat Felix Crudu Teşloveanu, director general al Rompetrol Rafinare.Cu toate acestea, mediul global din industria de oil&gas rămâne unul volatil, cu un prim trimestru al anului influențat de creșterea prețului țițeiului la un nivel record pentru ultimele 13 luni. Totodată, la începutul lunii martie, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC+) a decis să nu mărească producția, deoarece așteaptă o recuperare solidă a cererii, chiar dacă începerea campaniilor de vaccinare anti-COVID a întărit perspectivele economice.În ciuda condițiilor de piață nefavorabile, valoarea totală a exporturilor realizate de Rompetrol Rafinare în perioada ianuarie-martie 2021 s-a ridicat la 245 de milioane de dolari, în creștere cu 16% comparativ cu perioada ianuarie-martie 2020. Peste 40% (în creştere cu 4% față de perioada precedentă) din carburanții obținuţi au fost livrați la export, atât către companii ale Grupului (Rompetrol Moldova, Rompetrol Bulgaria, Rompetrol Georgia), cât și către alți parteneri tradiționali din regiunea Europei Centrale și de Est (Turcia, Serbia sau Grecia). Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 378 milioane USD în trimestrul 1 al lui 2021. Principalii acționari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).Rafinăria Petromidia a procesat în T1 un total de 1,26 milioane de tone de materii prime, nivel asemănător celui din aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, gradul de utilizare a capacității de rafinare s-a ridicat la 84%, mai mare cu peste 10% față de perioada similară a anului 2020. Această creștere este corelată cu funcționarea continuă a rafinăriei față de anul trecut, când a avut loc revizia generală în Petromidia, dar și datorită creșterii marjei de rafinare și a necesarului de produse petroliere, după criza cauzată de pandemia COVID-19. Rezultatele financiare ale segmentului de rafinare au arătat o evoluție pozitivă, comparativ cu primul trimestru al anului trecut. Cifra de afaceri brută a fost de aproape 840 de milioane de dolari, iar pierderea netă a fost de puțin peste 12,5 milioane de dolari, de peste 5 ori mai mică față de cea din T1 2020. Cea mai mare rafinărie din România a obținut performanțe operaționale bune în T1, la randamentul produselor albe (85,51%wt), disponibilitate mecanică (97%), pierdere tehnologică (0,87%wt) și la indicele de intensitate energetică (101,5%). În ceea ce privește rafinăria Vega Ploiești, cea mai longevivă unitate de producție din țară și unic producător intern de bitum și hexan, procesarea de materii prime și semifabricate s-a ridicat la 69 kt. Rafinăria prahoveană a obținut indici operaționali buni la capitolele pierdere tehnologică (0,66%), consum energetic (3,00 GJ/t) și disponibilitate mecanică (98,7%). Rafinăria din Ploiești se află în sinergie perfectă cu rafinăria Petromidia Năvodari - cea mai mare din România și una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, Petromidia îi asigură integral rafinăriei din Ploiești materiile prime/semifabricate necesare obținerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.