Revoluţie la bordul navelor

Revoluție la bordul navelor

Shipping-ul mon-dial se află în fața unei schimbări epocale, a cărei forță motrice este Convenția Maritimă Consolidată - MLC 2006, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihăl-cioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și inspector ITF România. Convenția - care va intra în vigoare începând din 2012 - are ca obiectiv central îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor, creșterea nivelului de protecție a marinarilor. Organizația Internațională a Muncii (ILO), inițiatoarea convenției, a instruit peste 3.000 de inspectori și formatori pentru aplicarea ei. Din țara noastră, singurul absolvent al acestor cursuri (organizate la Centrul Internațional de Instruire al ILO, din cadrul Academiei Maritime Torino) este Adrian Mihălcioiu. Liderul sindical prezintă, pentru cititorii ziarului nostru, câteva dintre prevederile convenției. Pe viitor, fiecare navă va avea un certificat și un document DMLC, care vor atesta că prevederile convenției sunt îndeplinite. Statele vor trebui să aibă un sistem de recunoaștere a contractelor colective de muncă. În cazul țării noastre, autoritățile vor fi obligate să recunoască contractele negociate de SLN. La rândul lor, agențiile de crewing vor trebui să respecte convenția și să încheie contractele individuale de muncă în conformitate cu cel colectiv, recunoscut de stat. Fiecare navă în parte va avea propriul contract colectiv de muncă semnat cu un reprezentant al echipajului, recunoscut de ITF (SLN). Convenția reglementează protecția socială la bordul navelor, tipurile de asigurări și de compensații cuvenite navigatorilor. Printre altele, armatorii vor trebui să încheie contracte de asigurare pentru cazurile de neplată a salariilor și pentru abandon. Se asigură, astfel, respectarea dreptului de repatriere. Actul normativ reglementează timpul de muncă și de repaus, precum și durata maximă a lucrului pe mare. Un navigator nu va putea munci mai mult de 12 luni consecutiv. Marinarii vor avea dreptul să depună plângeri și sesizări la bord, inclusiv prin reprezentanți. Convenția instituie un mecanism pentru respectarea acestui drept. O navă poate fi reținută de autoritatea unui port, dacă există reclamații că această prevedere a convenției nu este respectată. Toate navele construite începând din 2012 vor trebui să respecte prevederile convenției în ceea ce privește dotările pentru echipaj. Printre acestea se numără și obligația de a asigura câte o cabină pentru fiecare navigator în parte. Certificatul și documentul DMLC vor fi reînnoite la fiecare 5 ani, dar în această perioadă vor exista inspecții de conformitate. România va trebui să ratifice convenția în cursul acestui an, pentru a o implementa din 2012, iar inspectorii de Port State Control și Flag State Control vor avea obligația să o aplice. „Convenția va avea efecte excepționale - afirmă Mihălcioiu. Va elimina dumping-ul social din shipping-ul internațional și va pune capăt concurenței neloiale, făcute pe spinarea navigatorilor. Va pune capăt muncii la negru și muncii fără contracte semnate cu sindicatele. Se va face curățenie pe piață. Navele sub standard vor fi obligate să tragă pe dreapta, iar armatorii și companiile de crewing care nu respectă cerințele convenției vor trage obloanele. Viața pe mare va fi mai sigură, iar numărul accidentelor de navigație se va reduce considerabil.”