Revolta "pălmaşilor" din Finanţele Publice

Revolta "pălmașilor" din Finanțele Publice

• Lucrătorii fiscali amenință cu greva generalăFiscul din România stăpe un butoi cu praf de pușcă. Revolta socială așteaptă doar o scânteie. În această starel-a adus decizia Ministerului Finanțelor Publice de a majora doar salariile lucrătorilordin aparatul centralal ministerului, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.Doar „elita“ fiscală va primi 25 de clase de salarizare succesive, respectiv o creștere medie de 22% a salariilor de bază. De această măsură vor beneficia 5.700 de persoane, al căror câștig mediu lunar este de circa 4.000 de lei.Lucrătorii de la baza Finanțelor Publice din România, din administrațiile fiscale și trezorerii, din Vamă și inspecția fiscală sunt revoltați. „Cum adică? - spun ei. Noi ducem tot greul, ne zbatem să realizăm planul de încasări bugetare, ne luptăm cu evaziunea fiscală, iar roadele muncii noastre să le culeagă cei din aparatul central, care și așa au salarii mari? Este inacceptabil! Nu mai vrem să fim ignorați, tratați ca paria! Nu vom permite să fim discriminați!”Astfel că ieri, dimineața, flacăra revoltei s-a aprins în câteva administrații ale finanțelor publice județene și, ca un foc de paie, a cuprins rapid întreaga țară. Începând cu ora 8,30, trezoreriile au tras obloanele, ușile adminis-trațiilor finanțelor publice au fost zăvorâte, inspectorii fiscali au abandonat dosarele la care lucrau, iar contribuabilii care aveau treabă la Fisc au fost lăsați pe dinafară.Lucrătorii au ieșit în fața unităților să-și exprime nemulțumirea. La intrările în sediile instituțiilor au apărut afișe care avertizau: „Grevă spontană” și „Stop discriminării!”În curtea Trezoreriei, de pe strada Mircea cel Bătrân, din Constanța, peste 200 de funcționari publici din cadrul structurilor Fiscului local au participat la un miting spontan.Prezent în mijlocul colegilor, Emilian Marian, președintele executiv al Federației Sindi- catelor din Administrația Publică și Asistența Socială Publisind, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Motivele de nemulțumire ale inspec-torilor fiscali constănțeni sunt nume-roase. Este cel de-al doilea caz de discriminare salarială la care suntem supuși.Pe de altă parte, condițiile de muncă nu sunt în corelație cu ceea ce se cere de la funcțio-narii publici. Vă dau un exemplu: un inspector din cadrul Inspecției Fiscale, din județul Constanța, are de realizat un plan de 6 mi-lioane de lei pe an, cel mai mare din cadrul Regionalei. Pe de altă parte, inspectorii fiscali constănțeni au cele mai proaste condiții de muncă. Am sesizat factorilor de decizie problemele existente. Unele s-au rezolvat, altele nu. Cert este că situația s-a agravat și nemulțumirile se adună. Oamenii nu înțeleg de ce, dacă s-a pus șaua pe ei și li s-a dat cel mai mare plan din regiune, nu li se oferă și condițiile de muncă necesare. Trebuie să știți că județul Constanța aduce cele mai multe venituri la bugetele statului după Direcția Generală a Marilor Contribuabili, dar înaintea sectoarelor municipiului București. Veniturile inspectorilor fiscali ar trebui să fie pe măsura acestor realizări.”Printre neajunsurile de care se plâng funcționarii Fiscului constănțean se mai numără: insuficiența imprimantelor, a scannerelor și copiatoarelor; faptul că sistemul informatic al instituției este foarte lent, oamenii fiind nevoiți să piardă foarte mult timp; o serie de programe informatice nu sunt adaptate la legislația în vigoare, contrazicându-se cu procedurile ANAF; computerele existente în dotare sunt depășite fizic și moral; faptul că funcționarii publici sunt nevoiți să se depla-seze, în teritoriu, pe banii lor, iar deconturile sunt achitate abia după trei luni; faptul că inspectorii fiscali pierd mult timp pentru a obține acordul Regionalei Galați pentru o serie de acțiuni, aceasta necunoscând realitatea specifică din Constanța.O situație specială este la Punctul Vamal din Negru Vodă. Inspectorii fiscali sunt luați de la activitățile de inspecție fiscală și, în loc să aducă bani la buget, sunt obligați să piardă timpul în acel punct vamal, în condiții dramatice. Pe lângă faptul că se lucrează 12 ore cu 24 și nu se respectă prevederea din Legea nr. 97 pe 2015, referitoare la repaosul săptămânal, spațiul de lucru este insalubru, plouă în încăpere, calculatoarele sunt total depășite, scannerul nu funcționează, iar instalațiile sanitare lipsesc.Modul în care se operează reorganizarea ANAF este o nouă sursă de nemulțumire generală. Inspectorii fiscali sunt nevoiți să accepte trecerea pe alte posturi, dacă nu vor să fie concediați.În urmă cu o zi, conducerea ANAF a lansat promisiunea că și salariile „pălmașilor” din Fisc vor fi majorate în primul trimestru al anului viitor. „Oamenii nu cred în promisiuni atât de vagi. Nu li s-a spus care este procentul creșterii salariale și de la ce dată va fi aplicat. Inspectorii fiscali vor să vadă scris negru pe alb, vor o hotărâre de guvern” - a declarat Emilian Marian.Ieri, la începutul ședinței de guvern, premierul Victor Ponta a anunțat anularea creșterii salariale din aparatul central al Fiscului: „Mesaj foarte clar pentru toată lumea, și pentru Ministerul de Finanțe, și pentru autoritățile locale, salarii mai mari, când vin alături de competență și responsabilitate mai multă, că de fapt de acolo se întâmplă toate lucrurile.”„Pe noi nu ne încălzește această decizie - a reacționat Emilian Marian. Ne interesează, în primul rând, îmbunătățirea condițiilor de muncă și dobândirea tuturor drepturilor ce ni se cuvin. Ca urmare, vom demara procedura pentru declanșarea grevei generale.”Ion TIȚA-CĂLIN