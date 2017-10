Atenție marinari!

Revista "Cap compas" a lansat cel de-al treilea număr către cititori

A apărut cel de-al treilea număr al revistei trimestriale „Cap compas”, îngrijită de Sindicatul Liber al Navigatorilor. Publicația este un buletin de informare dedicat marinarilor români, dar și un mijloc de educație marinărească.Noua ediție este deschisă de editorialul „Ziua Marinei Române”, semnat de Costică Stici, vicepreședintele SLN. Autorul prezintă istoria acestei sărbători, care, an de an, aduce marinarii și marinăria în centrul atenției națiunii române. Campania ITF asupra navelor cu pavilion de complezență este prezentată în cifre. În anul 2016, ITF a inspectat 9.502 nave, din care 7.082 aveau probleme. Au fost recuperate salarii restante în sumă totală de 35.074.372 dolari. Anul trecut, 309.909 navigatori erau protejați prin contracte ITF.Revista cuprinde informații utile despre: SeafarerHelp (linia de asistență confidențială pentru navigatori și familiile lor); Concursul internațional pentru asigurarea bunăstării navigatorilor; asiguratori și cluburile P&I; greșelile ce se comit la bordul navelor și modul de evitare; cum trebuie acționat în cazul abandonării navei și a echipajului; modul în care poate înceta contractul individual de muncă.Se remarcă interviul acordat de Adrian Mihălcioiu, președintele SLN, ziaristei Nicoleta Baciu, precum și articolele semnate de Valentin Dumitru, Corina Gabriela Pleșa și Gabriela Dan.Revista are o ținută grafică de excepție și a fost tipărită la Editura „Dobrogea”, din cadrul trustului de presă „Cuget Liber”. Poate fi procurată de la sediul SLN.