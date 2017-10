Revelionul în discotecă: ultima fiţă la români

Revelionul în discotecă: ultima fiță la români

Dacă v-ați plictisit de revelionul petrecut în familie sau cu prietenii, într-un apartament, ascultând muzică cu winamp-ul sau la un mp3 player ce cântă în surdină, vă puteți orienta spre cluburile de noapte. Revelionul în discotecă nu mai este demult un eveniment exclusivist și tot mai mulți constănțeni aleg aceste locații, pentru a petrece trecerea dintre ani. Desigur, oferta nu este chiar pentru oricine, prețurile fiind destul de mari, însă locurile sunt limitate și, pe zi ce trece, sunt rezervate din ce în ce mai multe mese, din interiorul discotecii. Cea mai ieftină ofertă rămâne cea de la clubul XS și costă 140 de lei. Prețul include intrarea în discotecă, bufet suedez (50 lei din prețul biletului), bon minim de consumație pentru băutură, în valoare de 90 de lei. Evident, poți să vii cu bani mai mulți dacă crezi că vei consuma mai mult. Se va servi și un tort după 12 noaptea! Dacă nu ai planuri pentru trecerea dintre ani, poți să petreci o noapte „spectaculoasă și plină de șampanie”, la clubul de noapte Two. Aceștia au cea mai consistentă ofertă de Revelion, biletul costând 500 de lei. Prețul include intrarea în club, program artistic, mâncare în restaurant, de 300 de lei, bon de consumație suplimentară, de încă 200 de lei. În plus, clubul a realizat și meniul, cu cocktail de creveți, tiramisu bianco confruti de bosco, pangasius în crustă de cartofi și creveți și, evident, pe lângă toate acestea, tradiționalele sărmăluțe în foi de varză și mămăliguță. Programul artistic va fi mixt, cu muzică pe toate gusturile, cabaret și, mai înspre dimineață, o trupă de lăutari. Club Wish pare a avea cea mai convenabilă ofertă, pentru petrecăreții care nu se uită în portofel. O rezervare de Revelion costă 200 de lei, pentru mesele din apropierea ringului de dans și 250 lei, pentru cele mai îndepărtate de scenă. Însă, în momentul realizării investigației, mai erau doar două mese la 200 de lei și încă câteva la 250 lei, așa că, dacă doriți să faceți revelionul în Wish, grăbiți-vă! Programul artistic este, de asemenea, mixt, atât cu muzică de club, cât și cu taraf și muzică tradițională românească. În plus, cu cei 200 de lei plătiți, vei avea „acces nelimitat” la băuturile casei (free bar man!) și la bufetul suedez, din discotecă. Oferta clubului Crush, din Constanța, de revelion costă 300 de lei. În plus, față de celelalte locații de noapte, pe lângă tradiționala trupă de taraf, Crush va organiza și un concert. Trupele încă nu sunt cunoscute și încă se negociază pentru aducerea unor artiști cunoscuți, în Constanța. Încă odată, free bar vor fi cuvintele de ordine, la eveniment. Pentru cei ce doresc să petreacă trecerea anilor în stil house și cu cât mai puțină muzică tradițională, pot alege clubul Zoom. Pentru accesul la eveniment, va trebui să plătești 250 de lei și pe lângă free bar și bufet suedez, va exista chiar și o tombolă, cu premii, pentru participanți. Momentan, reprezentanții discotecii, negociază pentru aducerea unor DJ de renume, în locație.