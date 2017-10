Reuniunea tripartită a industriei navale internaţionale

Reuniunea tripartită a industriei navale internaționale

Aproximativ 200 de reprezentanți ai societăților de clasificare, constructori de nave și armatori s-au reunit la Tokyo în cadrul reuniunii tripartite anuale. Confe-rința, găzduită de NK Class, Asociația Armatorilor Japonezi și Asociația Constructorilor Navali din Japonia a fost organizată de Camera Internațională de Navigație. Reuniunea tripartită are loc în fiecare an, începând din 2002, și s-a dovedit a fi un forum de succes.În cadrul întâlnirii din acest an au fost abordate teme de interes precum: stan-dardele de construcție a navelor; colec-tarea datelor privind combustibilul; secu-ritatea cibernetică; performanțele obținute în reducerea emisiilor de CO2; îmbunătățirea fluxului de informații și a bazelor de date privind incidentele legate de construcția și funcționarea navelor; creșterea experienței în montarea, post-echiparea și exploatarea echipamentelor de tratare a apei de balast. În ceea ce privește factorul uman, au fost abordate cerințele de formare profesională ce decurg din tehnologiile inovatoare. Viitoarea reuniune tripartită va avea loc în China, în 2017.