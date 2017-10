Reuniune istorică a sindicatelor navigatorilor şi docherilor de la Marea Neagră

Reuniune istorică a sindicatelor navigatorilor și docherilor de la Marea Neagră

Orașul-port Odessa va intra în istorie ca loc al primei reuniuni a sindicatelor navigatorilor și docherilor de la Marea Neagră. Proiectul Marea Neagră În perioada 15 – 18 septembrie 2008, inspectorii Federației Internaționale a Transportatorilor și liderii organizațiilor sindicale reprezentative din România, Ucraina, Georgia, Turcia și Rusia se vor așeza la aceeași masă. Reuniunea, cunoscută sub numele „Proiectul Marea Neagră”, are rolul de a pune bazele unei mai bune colaborări și coordonări a acțiunilor acestor organizații membre ITF. La Odessa, România va fi reprezentată de Adrian Mihălcioiu, inspector ITF și lider a Sindicatului Liber al Navigatorilor, și de Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Cei doi vor vorbi despre activitatea și problemele cu care se confruntă organizațiile pe care le conduc. Un caz unic Sindicatele românești au o experiență de invidiat, de la care participanții la reuniune vor avea ce învăța. SLN, spre exemplu, este un caz probabil unic în mișcarea sindicală. Organizația – spune Adrian Mihălcioiu - a fost înființată în 1990, pe vremea când România avea 301 nave maritime comerciale, cu o capacitate de transport de 6.185.000 tdw. La naștere, număra 12.000 de membri. În ciuda dezastrului flotei naționale, din care au mai rămas, astăzi, doar 5 nave sub pavilion românesc, sindicatul a supraviețuit datorită faptului că a știut să găsească soluții pentru problemele celor pe care îi reprezintă. SLN s-a implicat în deschiderea piețelor străine pentru marinarii români, în încheierea de acorduri și contracte cu numeroase organizații patronale și companii de navigație din Europa. Astfel spus, alături de societățile de crewing, a jucat un rol decisiv în salvarea de la dispariție a unei întregi categorii socio-profesionale. În prezent, din 17.803 navigatori înregistrați (ofițeri și nebrevetați), din care 12.071 sunt activi, un număr de 5.028 de persoane sunt membri de sindicat. Necazuri nu doar românești În cei 18 ani de existență, SLN a reușit să soluționeze numeroase probleme cruciale pentru navigatori: recuperarea unor restanțe salariale de peste 30 de milioane de dolari, în perioada 1996 – 2001, pe vremea colapsului flotei naționale; adoptarea de către statul român a unor reglementări care apără drepturile navigatorilor; asigurarea locurilor de muncă, în flotele străine, pentru circa 12.000 de marinari români. Numărul ridicat de navigatori nesindicalizați constituie, într-adevăr, o problemă, dar grijile SLN sunt legate, în primul rând, de faptul că astăzi mai există cazuri de marinari cărora nu li se plătesc salariile, nu li se asigură condiții corespunzătoare de muncă și viață la bordul navelor, care se îmbolnăvesc, se accidentează sau chiar mor pe mare. La rândul său, Petre Costel are ce relata la Odessa. Sunt atâtea de povestit despre lupta Federației Naționale a Sindicatelor Portuare împotriva muncii la negru, fenomen încurajat chiar de instituțiile statului român, în frunte cu parlamentul țării, ori despre acțiunile antisindicale ale marilor corporații multinaționale. v v v Participanții speră ca reuniunea de la Odessa să contribuie la coordonarea acțiunilor sindicale din zona Mării Negre, la realizarea unor campanii comune de apărare a drepturilor navigatorilor și docherilor.