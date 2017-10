Reţelele de business, drumul cel mai scurt spre pieţele străine

Rețelele de business, drumul cel mai scurt spre piețele străine

Numele: Harry Olaru. Firma: JK Raw Lng SRL. Domeniu de activitate: Import & Distribuție - produse de fitness. Firma este înființată recent și caută parteneri de afaceri din țară sau străinătate (9 angajați, sediu cu suprafața de 300 metri pătrați, spațiu de expunere). Așa arată un profil schițat în două minute pe site-ul LinkedIn, un fel de Hi5 (site specializat) al oamenilor de afaceri din toată lumea. Pe prima pagină a contului apare o listă (mereu actualizată) cu circa 50 de alte firme cu profil asemănător și distracția începe. Este o rețea de socializare, până la urmă, însă chat-ul se poate transforma ușor într-o colaborare profitabilă. Site-ul are un motor uriaș de căutare, cu ajutorul căruia poți găsi firme din peste 200 de țări. În plus, există și o bursă virtuală de locuri de muncă, pentru cei interesați. Ca și în viața reală, trebuie să îți faci reclamă la firmă. Cu cât ai mai multe „Connections”, cu atât profilul este mai vizibil. Cu cât completezi mai multe date despre tine și afacerea ta (adică transparență), cu atât încrederea celorlalți crește și vei primi mai multe oferte. În plus, cei care au colaborat cu tine pot scrie recomandări, care ajută și mai mult la reputație. Filtrele sunt deosebit de utile, fie că îți cauți un job în domeniul IT, în centrul Dublin-ului, fie că vrei să colaborezi cu firme din Estonia sau Letonia care produc mase plastice. Pe profilul de test, am primit două oferte după nici două zile. O firmă din Bulgaria căuta un posibil distribuitor pentru produse alimentare, iar o firmă din Ungaria căuta importatori și distribuitori pentru sisteme de încălzire. Destul de bine, având în vedere că firma este fictivă iar profilul este completat doar în proporție de 25%, potrivit statisticilor site-ului. Rețelele sociale rămân însă produse de nișă. Reprezentanții Sales Spider, o rețea similară pentru IMM-uri, spun că un progres ar fi ca 25% din populația unei țări să facă parte dintr-o astfel de comunitate online. Un target optimist este ca peste 50% din oameni să fie conectați în acest mod, lucru care ar crește probabilitatea stabilirii de contacte serioase de afaceri. Avantajul principal al acestor rețele este că sunt gratuite. Pentru o firmă mare, accesul pe o piață străină este simplu, dacă au fonduri pentru deschiderea de reprezentanțe și promovare la nivel local. Pentru un IMM, posibilitatea de a găsi un partener local, care să se ocupe de distribuție și promovare este echivalentul unei finanțări nerambursabile. În prezent, cele mai cunoscute rețele online de business sunt LinkedIn, Sales Spider și Ryze. În România nu există încă o rețea puternică, majoritatea site-urilor fiind simple portaluri de afaceri, cu știri și forumuri, sau burse virtuale, cu baze de date extrem de mici.