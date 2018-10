După 122 de ani

Rețeaua de apă construită în portul vechi, pe timpul lui Anghel Saligny, va fi schimbată

Reabilitarea rețelei de apă este una dintre cele mai importante investiții derulate, în prezent, în portul Constanța. Lucrările sunt efectuate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța cu forțe proprii.Recent, a fost finalizată modernizarea tronsoanelor de la Bursa Nouă - Navrom și zona Siloz - Macnav - SSP. Au fost schimbate conducte cu o lungime totală de 1,59 kilometri, valoarea lucrărilor depășind un milion de lei. Acum se lucrează la conducta de alimentare cu apă a zonei Spital – Romtrans – port vechi și extinderea rețelei de apă în zona APM Terminal.Trebuie precizat că rețeaua de apă din portul Constanța are lungimea de peste 120 de kilometri și cuprinde trei segmente distincte. Cel mai nou, în care tocmai de aceea nu sunt probleme privind calitatea apei, se află în zona Constanța Sud - Agigea.Necazurile sunt în portul vechi (care ține de la digul de nord până la Șantierul Naval Constanța) și în portul nou (de la SNC până la Oil Terminal și Comvex). Rețeaua de alimentare din portul vechi este confecționată din fontă și datează de pe timpul lui Anghel Saligny, deci are peste 120 de ani.Cea din portul nou a fost construită după 1970, când a început noua etapă de dezvoltare a portului. După 1990, s-a trecut la înlocuirea ei. Au fost montate conducte din oțel aduse din Ucraina, care s-au corodat rapid, mai ales în zona companiei Chimpex, unde solul era îmbibat cu produse chimice. Pierderile de apă din rețea ajunseseră la 80%.Începând din anul 2006, CNAPMC a început un program de reabilitare a rețelei de apă din portul nou, prin forțe proprii. Până în primul trimestru al anului 2012, rețeaua fusese refăcută în proporție de 70%. În acel an, pierderile din rețeaua portului nou nu depășeau 20%, încadrându-se în pierderea admisibilă de până la 30%, stabilită de normativele din România.Faptul că CNAPMC nu putea furniza apă de calitate în portul vechi și portul nou a făcut să explodeze afacerea filtrelor și a dozatoarelor de apă. Mai toți agenții economici portuari și-au montat asemenea filtre pe conducte și au instalat dozatoare, iar furnizorii de apă plată nu pridideau să-i aprovizioneze.Portul trebuie să asigure apă potabilă nu doar pentru propriii lucrători, ci și pentru navele maritime și fluviale. Navele care se aprovizionau la Constanța, în portul vechi și cel nou, erau nevoite să lase apa să curgă până ajungea să fie limpede. Abia când comandanții navelor se declarau satisfăcuți, apa era introdusă în tancurile navelor. Risipa de apă era suportată de CNAPMC pe costuri (în fapt din veniturile obținute din alte tarife).Cu forțe proprii, CNAPMC a construit rețele electrice de iluminat exterior în danele 44, 89, 100 – 103 și dana militară, valoarea acestora ridicându-se la 1,145 milioane de lei.Continuă, tot cu forțe proprii, se execută lucrări de reparații și întreținere a drumurilor și platformelor de circulație, în valoare de 3,5 milioane de lei. S-au finalizat lucrările de reparații de la poarta 5, zona pompieri, stația de betoane și dana 44. Se lucrează în zona Umex - GSP. Lucrările vor continua în dana 1, în portul Constanța Sud, zona ro - ro și porțile 10 - 10 bis.