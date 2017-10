Pentru a impulsiona vânzările,

Retailerii din sectorul electrocasnicelor lansează noi oferte de vânzare prin credite

În această perioadă, creditul oferit de magazinele de electronice și electrocasnice, în colaborare cu băncile, reprezintă cel mai important instrument de susținere a pieței de profil. Creditele nu mai sunt acordate în aceleași condiții ca și anul trecut, iar retailerii din sectorul electrocasnicelor au recurs la modalități alternative de creștere a vânzărilor, precum cardurile de fidelitate și dobândă zero. Perioada sărbătorilor de iarnă este un prilej pentru magazinele de electronice și electrocasnice de a-și lichida stocul și de a-și diminua pierderile din acest an. Pe lângă reducerile semnificative de preț, în medie cu 20 - 30%, cei mai importanți agenți economici din sector încearcă să ademenească cumpărătorul prin oferte avantajoase la creditele pentru achiziționarea produselor proprii. Astfel, la Altex, prin campania de credit de consum lansată în colaborare cu Raiffeisen Bank, poți beneficia de o dobândă anuală de 16,9% pe an. Efectiv, dacă iei un credit de 18.000 lei (valoarea maximă admisă) pe cinci ani, o să ai în total de plătit aproximativ 25.000 lei. Venitul net minim acceptat, potrivit reprezentanților magazinului, este de 390 lei. Durata de preaprobare a creditului este de două ore, dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate. În plus, poți beneficia și de un card de fidelitate, dacă faci cumpărături de minim 2.500 lei, și vei avea bonusuri de până la 6% din valoarea achizițiilor. Bonusurile pot fi folosite pentru a achita parțial sau integral un alt produs din magazin. Tonis Trade a lansat, odată cu apropierea sărbătorilor o ofertă specială de vânzare, prin 12 rate fixe, cu o dobândă anuală efectivă de 0%. Orice produs poate fi cumpărat prin această modalitate. Spre deosebire de anii trecuți însă, și pentru a evita țepele, magazinul cere, pe lângă buletinul (cartea) de identitate, adeverința de salariu, precum și o factură la utilități. Pot fi acceptate și venituri scăzute de 600 lei, cu condiția ca produsul achiziționat să fie ieftin. În plus, mai există și un sistem de rate la un credit contractat pe o durată de 12 până la 48 luni, cu dobândă fixă și un sistem de rate personalizat, după dorința clientului. La Domo, dacă achiți cumpărăturile cu cardul de fidelitate până la 1 decembrie, poți beneficia de 15 rate fără dobândă la creditul contractat prin Garanti Bank. De asemenea, până la 12 ianuarie 2009, în același magazin, se desfășoară promoția „fără dobândă”. Dobânda anuală fixă este zero, clientul plătind doar un comision de administrare de 2% lunar. Perioada de creditare este de maxim cinci ani. Astfel, dacă iei prin credit produse de 20.000 lei, pe 60 luni, vei avea de plătit în total 28.700 lei.