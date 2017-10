Restructurările de la CMA-CGM nu-i vor afecta pe navigatorii români

CMA-CGM, cea mai mare companie de shipping din zona mediteraneană, este afectată de scăderea cu 25% a tarifelor de transport față de anul 2008. Datoriile firmei franceze, estimate la 3,5 miliarde de euro, au fost generate de programul ambițios de investiții lansat în anii de boom economic. Numai în 2009, flota ei urmează să crească cu 18 nave. În aprilie, CMA-CGM anunțase că are lansate comenzi pentru 52 de portcontainere de mare capacitate, care urmează să intre în exploatare până în 2012. Pentru redresarea situației financiare, compania are în vedere mai multe măsuri, care vor afecta și forța de muncă. „Locurile de muncă ale navigatorilor români nu sunt în pericol. Doar în cazul sudorilor și vopsitorilor vor fi ceva reduceri” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, profesorul univ. dr. inginer Haralambie Beizadea, directorul companiei „Arpinav”. Aceasta este principalul furnizor de personal navigant românesc pentru flota CMA-CGM. „În prezent, navele companiei franceze asigură circa 450 de locuri de muncă pentru români.” Aceasta înseamnă că circa 1.000 de navigatori beneficiază de cel puțin un contract de îmbarcare pe an. În 2008, compania CMA-CGM a realizat venituri de 10,27 miliarde euro, un profit net de 84,5 milioane euro și a avut peste 16.500 de angajați în întreaga lume.