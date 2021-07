Restricții la mall pentru persoanele nevaccinate? „Vor fi afectate încasările comercianţilor!”

La noi, politicienii încă nu au ajuns la o concluzie, dar declaraţia făcută zilele trecute de vicepremierul, Dan Barna, conform căreia „accesul la serviciile neesenţiale, cum ar fi mersul la mall, să fie condiţionat de vaccinare” a stârnit multiple controverse. Practic lumea a fost împărţită în două, în cei vaccinaţi şi cei nevaccinaţi. Măsura ar urma să se ia imediat dacă rata de incidenţă COVID-19 va creşte. Asta înseamnă că doar cei vaccinaţi vor avea acces în spaţiile închise neesenţiale precum mall-urile, restaurantele sau discotecile. Pentru început măsura ar urma să se aplice în weekend-uri dacă incidenţa îmbolnăvirilor va creşte. Angajaţii care-şi desfăşoară activitatea în mall-uri sau cei care au afaceri aici, nu privesc cu ochi buni această măsură.





„După ce că am fost închişi de mai multe ori şi în starea de urgenţă şi în cea de alertă, după ce că nu am primit niciun ajutor de la stat şi ne-am descurcat cum am putut, acum vin cu măsura asta. Dar am angajate care nu au vrut să se vaccineze şi nu le-am putut obliga, ce facem acum? Nu vin la muncă pentru că nu s-au vaccinat?”, ne-a spus Mariana T., administratorul unui magazin de produse cosmetice.





Mulţi comercianţi dintr-un mall constănţean s-au reorganizat şi au ales să se mute cu sediile magazinelor pe alte etaje, în spaţii mai mici să plătească chiria mai puţin.





„Funcţionam la parter unde preţul chiriei era mai mare. Spaţiul era cam tot ca acesta 80 mp şi plăteam chirie 3.000 de euro plus utilităţi. Vânzările merg greu, abia ne scoatem banii de salarii. Aici la etaj plătim mai puţin cu 1.000 de euro, dar tot greu merge. Dacă iar impun măsuri absurde pe week-end, când avem cel mai mare trafic de clienţi, nu ştiu ce vom face. Parcă vaccinarea nu era obligatorie, nu?”, ne-a întrebat retoric Anamaria V., reprezentanta unui magazin de haine de damă.



Clienţii mall-urilor sunt pro şi contra măsurii





În ziua vizitei noastre, luni dimineaţa, era lume puţină în mall. Câţiva turişti şi tineri în vacanţă se îndreptau către zona de fast food-uri. Am stat de vorbă cu câţiva dintre ei despre măsura care se pregăşte, ca doar cei vaccinaţi să aibă acces în weekend în mall-uri, discoteci etc.





„Consider că este o măsură bună. Eu şi toată familia mea ne-am vaccinat. Chiar dacă nu ne fereşte de toate tulpinile, măcar sperăm să facem forme uşoare. Eu am avut COVID-19 în toamnă şi ştiu ce înseamnă. Nu mai vreau să trec prin asta, pentru că nu a fost uşor”, a spus Ioana Toma, turistă de la Satu Mare. Am întrebat şi un grup de tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani.





„Eu am 18 ani şi m-am vaccinat. Am vrut să fiu acoperit la examene în cazul în care ne cereau dovada vaccinării. Nu-mi pare rău, dar nu mai vreau să trecem prin criza din spitale provocată de coronavirus. Să văd cum îmi mor cei apropiaţi de COVID sau de Delta sau ce-o mai veni. Nu mai vreau să stau în casă, să nu am voie să circul liber. Şi din respect pentru cel de lângă mine, m-am vaccinat, să nu fiu o sursă de îmbolnăvire pentru alţii”, ne-a mărturisit Gabriel Sima, un tânăr din Constanţa.





Un alt tânăr, o altă părere. „Nu sunt de acord cu vaccinarea. Şi nu-mi place că se insistă prea mult. Parcă nu era obligatorie, nu? Acum ce fac, se răzgândesc? Nu mai merg în weekend la mall, la discotecă dacă asta este condiţia, dar nu mă vaccinez”, ne-a declarat Viorel B., un adolescent constănţean.





Dacă măsura se va institui cu siguranţă vom asista la multe conflicte izbucnite la intrarea în sediile neesenţiale. Cine va gestiona controalele adeverinţelor de vaccinare şi cum se va proceda rămâne de văzut!