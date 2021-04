RESTO: „Deschiderea sezonului estival trebuie să se facă în cele mai bune condiţii”

Preşedintele Asociaţiei Patronale RESTO, Egevit Aslan a prezentat la întâlnirea de la Palatul Victoria, care sunt principalele probleme cu care se confruntă operatorii de pe litoralul românesc în apropierea deschiderii sezonului estival. „Industria ospitalităţii trece printr-un moment de cotitură. După ce s-a ratat sprijinirea sectorului după perioada de lockdown şi după restricţionarea discreţionară a activităţii timp de 1 an, este foarte important pentru mediul antreprenorial, ca redeschiderea să se facă în cele mai bune condiţii. La întâlnirea cu premierul Florin Cîţu, am susţinut necesitatea redeschiderii în condiţii de siguranţă a industriei şi a sezonului estival pe litoral, prin programul naţional de vaccinare, astfel încât să reuşim scoaterea sectorului HoReCa de sub incidenţa numărului de infectări la mia de locuitori", a declarat preşedintele Asociaţiei Patronale RESTO. La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii (FIO), din care face parte şi Asociaţia Patronală RESTO, alături de Horetim Timișoara, Horeca Transilvania Cluj, Asociația Horeca Oltenia, Dolj, Asociația HoReCa Bacău, Asociația Patronală Horeca Argeș și Organizația Patronală a Cârciumarilor Brașoveni.