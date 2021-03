Reprezentanţii RESTO se simt nedreptăţiţi. „Vom cere să fim scoşi din incidenţa de 3 la mie”

În luna februarie 2021 s-a înfiinţat Asociaţia RESTO, care se doreşte a fi o voce în turismul românesc. Din asociaţie fac parte peste 70 de membri, în general operatori economici din industria HoReCa, dar şi din domeniul alimentaţiei publice. Scopul înfiinţării asociaţiei este de a apăra şi susţine interesele membrilor organizaţiei. De ce acum? Pentru că ultimul an al pandemiei de coronavirus le-a arătat că numai uniţi pot fi o voce auzită de toate forurile decizionale pe plan local, dar şi din ţară.





Corina Martin, preşedintele onorific al asociaţiei RESTO, a făcut o scurtă prezentare a liderilor. Preşedinte este Aslan Egevit, patronul societăţii „Taco Salis” SRL, prim-vicepreşedinte Nicolae Lascu, patronul restaurantelor „La Scoica”, cel care va conduce Comisia de restaurante a la carte sau bistrouri, Mihai Şuţa, patronul „Nikos Greek Taverna”, vicepreşedinte pentru Comisia restaurantelor de tip fastfood, Roberto Tarturo, patronul „Musset Resto&Lounge”, vicepreşedinte şi conduce Comisia de cluburi şi beach baruri, Marius Balaban, patronul „Cafe Roma”, vicepreşedinte, responsabil al Comisiei de cafenele şi pub-uri, Stelian Alexe, patronul „Grand Imperial Ballroom”, conduce Comisia de Saloane de evenimente. Din Consiliul Director mai fac parte Cristian Lucian Tudose, patronul restaurantului „Don Corleone”, Nelu Cosma, Evren Omer şi Magdalena Calimente de la Terasa „Tomis”.







Creditorii îi somează să returneze banii



Liderii asociaţiei au precizat că termenul de 8 luni prin care au fost păsuiţi să-şi achite creditele la bănci a trecut, iar acum creditorii îi somează să returneze banii. „Asociaţia RESTO luptă pentru drepturile proprietarilor de structuri de alimentaţie publică din Constanţa şi nu numai. Astăzi mai multe asociaţii de acest gen protestează în ţară. Noi am ieşit public pentru prima oară la protestul iniţiat de HoReCa din 16 februarie. Între timp, am avut mai multe discuţii cu mai multe asociaţii şi este posibilă o uniune a tuturor asociaţilor de acest gen din România pentru că sectorul HoReCa este în acest moment cel mai lovit de pandemie şi cel mai afectat de toate deciziile guvernelor”, a declarat Corina Martin, preşedintele onorific al Asociaţiei RESTO.



Totodată, patronii de resturante, cafenele, baruri etc. sunt nemulţumiţi că ajutoarele HoReCa promise de Guvern nu mai vin, iar ei au ajuns pe zero cu lichidităţile. O altă problemă ridicată a fost pierderea personalului angajat, mai ales în condiţiile în care este foarte greu să găseşti forţă de muncă calificată.





Vicepreşedintele Mihai Şuţa s-a referit şi la indicele de îmbolnăvire de 3 la mie, care ar trebui să nu-i includă şi pe ei, spunând că este dificil să deschizi un restaurant şi după câteva săptămâni să închizi. Preşedintele Asociaţiei RESTO, Aslan Egevit, a făcut un apel la cei care vor să fie membri ai asociaţiei că uşa este deschisă şi împreună sunt o forţă. În ediţia viitoare a cotidianului nostru puteţi citi despre solicitările reprezentanţilor Asociaţiei RESTO la prima întâlnire cu administraţia locală.