Reprezentanţii hypermarket-ului Selgros şi-au cinstit clienţii fideli

Reprezentanții hypermarket-ului Selgros și-au cinstit clienții fideli

Sute de persoane au participat, vineri seară, la tradiționala petrecere de sfârșit de an organizată de reprezentanții „Selgros Cash & Carry“ Constanța.În județul Constanța, funcțio-nează două puncte ale companiei Selgros, mai exact, „Selgros Cash & Carry” Constanța Sud (Agigea) și „Selgros Cash & Carry” Constanța Nord. Pentru că fiecare punct are proprii clienți, au fost organizate două petreceri de sfârșit de an. Ambele evenimente au avut loc, vineri seara, însă în locații diferite.Astfel, clienții fideli alături de angajații de la „Selgros Cash & Carry” Constanța Nord au petrecut la restaurantul „Aristocratos” din stațiunea Mamaia, în timp ce colegii de la Selgros Cash & Carry” Constanța Sud (Agigea) s-au distrat la restaurantul „Dunărea” din Eforie Nord.Ambele petreceri au început la ora 19.00 și au ținut până spre dimineață. Cei prezenți au fost cinstiți cum se cuvine, cu bucate și băuturi alese, dar și cu muzică de calitate, invitații fiind cu greu scoși de pe ringul de dans.„Venim de vreo patru ani la petrecerea Selgros și de fiecare dată ne simțim minunat. Am legat între noi prietenii atât cu angajații, dar și cu alți patroni de restaurante sau magazine care se aprovizionează tot de la ei. Deja ne simțim ca într-o familie și așteptăm cu nerăbdare să ne reunim la fiecare sfârșit de an”, a declarat unul dintre participanții la petrecere.Premii surpriză la „tombola Selgros“Conform tradiției, managerii celor două puncte de lucru nu au uitat nici de cei care sunt defavorizați de soartă și au organizat, ca de fiecare dată, renumita „tombolă Selgros”, la care s-au oferit diverse produse electronice și electrocasnice, cum ar fi laptopuri, tablete, biciclete sau diverse aparate de cafea.„Organizăm an de an această petrecere în semn de respect pentru clienții fideli datorită cărora noi, cei de la Selgros, reușim să ne menținem pe piața economică. Totodată, nu am uitat nici de cei nevoiași, motiv pentru care organizăm anual această tombolă. În urma vânzării biletelor, s-au strâns 5.420 lei, bani care vor fi donați Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Năvodari”, a declarat directorul „Selgros Cash & Carry” Constanța Nord, Cristi Mitea.„Ajutorul celor de la Selgros ne bucură enorm. Banii îi vom folosi pentru ajutorarea mai multor familii cu situații financiare dificile cărora le vom pregăti diverse pachete de sărbători”, a declarat Lavinia Spî-noche, de la Direcția de Asis-tență Socială din cadrul Primăriei Năvodari.La rândul său, Dănuț Dorobanțu, directorul „Selgros Cash&Carry” Constanța Sud Agigea, a ținut să transmită un mesaj clienților fideli și a spus că toate realizările se datorează acestora.„Îmi face o deosebită plăcere să petrec alături de clienții noștri și de angajați. Le doresc din inimă multă sănătate, un an cu bucurii și fericire și să avem în continuare un parteneriat bun, din care să avem toți de câștigat. Ca tradiție, am organizat o tombolă cu premii în produse electronice și elec-trocasnice. Au fost desemnați prin extragere din urnă 15 câștigători din rândul clienților. Banii care s-au strâns din vânzarea biletelor de tombolă, mai exact 2.800 lei, au fost donați Asociației Fair Play, care are ca misiune furnizarea și asigurarea accesului copiilor pe o perioadă nedeterminată la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale”, a declarat Dănuț Dorobanțu.