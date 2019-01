Reportaj „Cuget Liber”. Prețurile mici și marfa românească de calitate au atras sute de constănțeni la TINIMTEX

Evenimentul comercial cel mai important al acestui început de an este, fără îndoială, Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX, găzduit de Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia. Numărul mare al vizitatorilor prezenți la deschidere demonstrează că manifestarea expozițională se bucură de un mare interes din partea constănțenilor.Noua ediție are un plus de atractivitate, căci cei 90 de expozanții - mare parte dintre ei fiind producători români - au venit cu oferte speciale: marfă de calitate, la cele mai mici prețuri și lichidări de stocuri pentru sezonul de iarnă.În cadrul târgului sunt expuse produse din piele și blană, încălțăminte, produse de marochinărie, îmbrăcăminte pentru adulți și copii, lenjerie, home & deco și accesorii.TINIMTEX reprezintă, totodată, un bun prilej pentru a lua pulsul industriei ușoare românești. Vă propun, stimați cititori, să mă însoțiți într-o scurtă vizită prin târg. Ne oprim, mai întâi, la standul producătorului de încălțăminte Romax, din București. Sunt expuși pantofiori de damă (la prețuri variind între 180 și 200 lei), ghete bărbătești și de damă (220 – 250 lei), cizmulițe de damă (270 – 300 lei).De la prima ochire se vede că e marfă faină. Modelele sunt variate, superbe, pielea e de calitate, iar lucrătura e perfectă. „A venit un client și mi-a arătat ghetele cu care era încălțat. Mi-a spus că le-a cumpărat în urmă cu cinci ani, de la mine. Arătau ca noi. M-am gândit că dacă continui să fac marfă durabilă, de calitate, rămân fără clienți”, glumește Laurențiu Maxim, administratorul firmei Romax.Societatea a fost înființată în 1995. Au fost vremuri când avea zece meseriași. Acum mai are doar șase. Din cauza crizei forței de muncă nu mai găsește lucrători calificați. „Tinerii de azi au altă mentalitate. Prima întrebare pe care ți-o pun la angajare este: cu cât mă plătești? Nu spun ce se pricep să facă pentru un salariu”, relatează Laurențiu Maxim.Alături se află standul PFA Ciocârlan Elena, producător de articole din blană. Firma este din Neamț și s-a născut în 1997. Expune căciuli și haine din blană de nurcă și vulpe, papuci îmblăniți și alte articole din blănuri. Prețurile căciulilor variază între 100 și 450 de lei, iar ale hainelor, între 1.500 și 4.000 de lei.În timp ce discut cu Grigore Ciocârlan, administratorul firmei, trag cu ochiul la cele două cucoane, care au intrat în stand și s-au apucat să cerceteze hăinuțele de blană. Pipăie, probează, iar ochii le strălucesc de încântare.„La înființare aveam 12 lucrători – povestește administratorul. Azi, mai am șase. Cel mai bun lucrător pe care l-am avut a plecat în Anglia. Afacerea mea este afectată de criza forței de muncă și slaba calificare a lucrătorilor de pe piață. Din cauza devalorizării leului, materia primă este tot mai scumpă. Ne-a afectat puternic creșterea salariului minim și transferul contribuțiilor la angajați. De pe urma acestei ultime măsuri a avut de câștigat doar statul.”Iată un alt producător de încălțăminte: Mar Chris, din Argeș, o firmă ce datează din 1991. Expune numeroase modele de ghete (la prețuri de 180 – 220 lei), pantofi (120 – 160 lei) și cizme (200 – 250 lei).Din 1996 și până astăzi, este o prezență nelipsită la târgul din Mamaia. Ca urmare, produsele sale sunt foarte cunoscute și bine apreciate de constănțeni.La fel ca și ceilalți producători din branșă, Mar Chris este afectat de criza tot mai acută a forței de muncă. De la 23 de lucrători a ajuns, astăzi, la doar opt angajați. Mâna de lucru e tot mai îmbătrânită. Cel mai tânăr lucrător al societății are vârsta de… 45 de ani. În plus, viața companiei este afectată de fiscalitatea ridicată, lipsa predictibilității legislației și devalorizarea leului.Producătorul de încălțăminte Mary Com Simex din București este nelipsit la TINIMTEX, începând din 2014. Reușesc să discut, printre picături, cu administratorii firmei, Gabriel Alexe și Mariana Alexe, căci aceștia trebuie să acorde atenție, mai întâi, cumpărătorilor care au umplut standul. „Producția nu mai este încurajată în România. Din 30 de angajați câți aveam la un moment dat, am rămas doar cu 15. Am calificat lucrători și ne-au plecat. Se duc să muncească în străinătate”, spune Gabriel Alexe.Standul producătorului de îmbrăcăminte Ribatex din Brăila abundă de oferte atractive: paltoane la 100 de lei, bluze la 40 – 60 lei, rochii la 30 – 120 de lei și pantaloni la 40 – 800 de lei.Stimați cititori, ne vom opri aici, invitându-vă să mergeți să vedeți târgul cu ochii voștri! TINIMTEX este deschis în perioada 23 - 27 ianuarie 2019, iar programul de vizitare este următorul: în perioada 23 – 26 ianuarie, între orele 10 și 19; duminică, 27 ianuarie, între 10 și 16.