Relu Fenechiu: Trenul rapid Bucureşti-Constanţa va fi reintrodus în mai; posibil chiar la sfârşitul lui aprilie

Relu Fenechiu: Trenul rapid București-Constanța va fi reintrodus în mai; posibil chiar la sfârșitul lui aprilie

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cursa rapidă București-Constanța, care va parcurge acest traseu în două ore, ar trebui reintrodusă în luna mai, dar este posibil ca acest termen să fie decalat pentru sfârșitul lui aprilie, a declarat, într-o emisiune difuzată duminică la ProTV, ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu."În februarie a fost scoasă cursa rapidă București - Constanța, pentru că oamenii plăteau bilet pentru o cursă rapidă, care circula mult mai încet ca Personalul. (...) Am promis că în mai vom avea iar tren rapid pe ruta București-Constanța și va face două ore. Am dat target luna mai. Voi face tot posibilul să decalăm acest termen și să fie sfârșitul lui aprilie", a precizat Fenechiu.Ministrul Transporturilor a menționat că pe această rută se circulă atât de încet din cauza furtului de componente de cale ferată, dar a subliniat că au fost reluate discuțiile cu Jandarmeria și începând de săptămâna viitoare va fi funcțional contractul cu această instituție."Am spus că voi cere ajutorul Jandarmeriei pentru a rezolva problema ce stă la baza acestei viteze mici. Se fură componente de cale ferată și acesta este motivul pentru care se circulă așa de încet. Cred că CFR ar fi trebuit să se ocupe de acest lucru, dar nu s-a ocupat. Am reluat discuțiile și de săptămâna viitoare va fi funcțional contractul cu Jandarmeria", a mai spus ministrul Transporturilor.