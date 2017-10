"Relaţiile cu partenerii americani, prioritatea noastră!"

Mihai Daraban, vocea mediului de afaceri român în SUA:

"Relațiile cu partenerii americani, prioritatea noastră!"

Ştire online publicată Miercuri, 30 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Bursa de Valori București (BVB) au organizat luni la New York un forum de afaceri dedicat atragerii de investiții americane în România. La reuniunea din capitala financiară a Statelor Unite au participat numeroase fonduri de investiții ame-ricane alături de companii românești, între care Transgaz, Romgaz, Trans-electrica, Hidroelectrica și Nuclearelectrica, Rig Service, Oil Terminal, Grup Petrol Marin, Conpet.Președintele CCIR, Mihai Daraban, a declarat că atragerea investițiilor străine este un aspect esențial pentru dez-voltarea României, iar CCIR și-a propus să contribuie în mod direct la relansarea poziției României pe piața internațională. El a mai spus că promovarea companiilor românești prin intermediul misiunilor economice poate duce la creșterea „accesului la noi piețe globale sau la începerea unor proiecte comune pe terțe piețe”.Totodată, Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț New York au semnat luni, un acord de colaborare pentru stimularea comerțului româno-american și intensificarea investițiilor private din România și Statele Unite ale Americii.„Prin acordul dintre Camera de Co-merț și Industrie a României și Camera de Comerț New York urmărim să creș-tem nivelul cooperării economice româno-americane. Intensificarea relațiilor cu partenerii din SUA este prioritatea CCIR pe linie de relații externe, care poate conduce la investiții și la crearea de locuri de muncă”, a declarat Mihai Daraban.De asemenea, președintele CCIR a vorbit despre necesitatea cooperării în domeniul securității energetice, plecând de la poziția României în regiune și de la necesitatea diversificării surselor de energie și a rutelor de transport.Acordul presupune ca cele două părți să colaboreze pentru promovarea investițiilor străine, susținerea legăturilor cu administrația locală și informarea autorităților cu privire la nevoile investitorilor, încurajarea și facilitarea contactelor între antreprenorii din România și cei din New York.