Reglementare privind utilizarea banilor din contul de TVA

În ciuda faptului că, de la 1 octombrie, s-a trecut la aplicarea voluntară a plății defalcate a TVA, Ministerul Finanțelor încă bâjbâie. De abia acum a fost pus în dezbatere publică proiectul de ordin prin care se vor stabili modul în care pot fi utilizate sumele din contul de TVA, în cazul înființării popririi sau valorificării bunurilor.Astfel, operațiunile care dau drept la debitarea contului de TVA, cu acordul ANAF, sunt: a) înființarea popririi asupra disponibilităților bănești, de către organele de executare silită competente; b) înființarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, de organele de executare silită competente; c) înființarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, de către organele de executare silită competente; d) valorificarea bunurilor mobile/imobile sechestrate/confiscate, de către organele de executare silită sau cele de valorificare a bunurilor confiscate competente.Totodată, prin proiectul de ordin supus aprobării, se reglementează inclusiv documentul prin care structura fiscală centrală își dă acordul pentru debitarea contului de TVA.Prin proiectul de act normativ, se reglementează și faptul că:- în cazul popririi bancare, contul de TVA al debitorului poate fi debitat cu toată suma existentă în cont până la concurența sumei înscrisă în adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;- în cazul popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți sau asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice, contul de TVA poate fi debitat cu TVA-ul datorat debitorului, în baza relațiilor comerciale existente între acesta și terțul poprit sau autoritatea sau instituția publică, după caz;- în cazul valorificării bunurilor, contul de TVA poate fi debitat cu TVA-ul rezultat din valorificarea bunurilor.