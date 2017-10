Registrul maritim internaţional al României va fi administrat de o firmă privată

Registrul maritim internațional al României va fi administrat de o firmă privată

Proiectul de înființare a registrului maritim internațional al României este avansat. Pe data de 8 august 2012, Autoritatea Navală Română a postat pe site-ul Uniunii Europene anunțul pentru contractarea serviciilor agentului privat care va atrage nave străine în noul registru și care îl va gestiona. În publicitate se precizează următoarele: „În conformitate cu dreptul internațional fiecare navă comercială trebuie să fie înregistrată într-un stat anume. Statul în care este înmatriculată nava se numește statul său de pavilion, iar statul de pavilion îi dă navei dreptul de a naviga sub însemnul său civil. Statul de pavilion al navei exercită controlul regulamentar al acesteia și trebuie să o inspecteze în mod regulat, să certifice echipamentul navei și echipajul, să elibereze documentele privind siguranța și cele de prevenire a poluării. O navă operează în conformitate cu legislația din statul de pavilion. În general vorbind, aceste legi sunt aplicabile în orice litigiu care implică nava respectivă. În România, organizația care, în prezent, înregistrează nava este Autoritatea Navală Română. Guvernul român și structurile sale legale stabilesc cadrul legal care permite statului român să încredințeze unei întreprinderi private serviciile de intermediar, pentru atragerea navelor străine sub pavilion românesc. În schimbul acestor servicii, întreprinderii private i se acordă drepturile exclusive de a încasa taxele de utilizare (și altele) de la persoane fizice sau juridice care dețin navele înregistrate. Pe baza stării curente a legislaturii care stabilește cadrul legal, așa cum este descris mai sus, va fi pus în aplicare (noul registru - n.n.) până la sfârșitul anului 2012. Cu acest aviz, Autoritatea Navală Română intenționează să acorde un contract exclusiv de agenție pentru serviciile de intermediare a înregistrării navelor străine sub pavilion românesc, unui partener privat, pentru o perioadă de 30 de ani.”Autoritatea contractantă (ANR) estimează că, în următorii doi ani, un număr de 100 de nave vor fi înregistrate. În vederea evaluării, firmelor candidate li s-a cerut să depună declarații scrise că nu sunt implicate în proceduri de insolvență sau de lichidare, că nu au suspendate activitățile, că nu au fost sancționate în baza unor aspecte ce pun sub semnul întrebării responsabilitatea lor profesională, că și-au îndeplinit obligația de a plăti impozite, taxe și contribuțiile la asigurările sociale obligatorii, că nu au fost vinovate de o abatere gravă în cadrul activității lor profesionale, că nu sunt implicate în acte anticoncurențiale în legătură cu această procedură de selecție. Candidații vor trebui să depună:- o asigurare de răspundere cu limita de cel puțin 2 milioane euro sau angajamentul ferm de a depune o astfel de asigurare, în cazul obținerii contractului de agent;- angajamentul unei a treia părți (finanțator, bancă) de a finanța proiectul. Candidați trebuie să dispună de o experiență relevantă în legătură cu managementul unui registru naval internațional. Pentru aceasta li s-a cerut să depună:- o listă de referințe care să demonstreze experiența în registrul de pavilion și în finanțarea navală de cel puțin 3 ani;- o listă privind experiența membrilor staff-ului în conducerea unui registru naval internațional; - scrisori de intenție din partea unor armatori și asociații ale armatorilor recunoscute, care să demonstreze sprijinul pentru candidat și faptul că acesta e capabil să atragă nave străine sub pavilionul României, de preferință 100 de nave în primii doi ani de contract. În România, nu există nicio firmă care să îndeplinească asemenea condiții. Potrivit anunțului, în evaluarea candidaților, decisive sunt factorul profesional, performanța și încrederea (demonstrată prin declarații și certificări). Inițial, s-a avut în vedere ca la selecția de oferte să participe cel puțin unu și cel mult trei ofertanți. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost 28 august 2012. Până la acea dată, s-a prezentat un singur ofertant, respectiv o firmă germană, a precizat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Matei Constantin, directorul general al ANR. Rămâne de văzut dacă, în aceste condiții, se va prelungi termenul, pentru depunerea mai multor candidaturi. Până în prezent, nu au fost făcute publice aspecte de mare interes, precum:- cerințele pe care trebuie să le îndeplinească navele ce vor fi înmatriculate în registrul maritim internațional al României; - taxele pe care trebuie să le achite acestea pentru a putea arbora pavilionul românesc;- ce cotă din taxe revine bugetului de stat și cât rămâne agenției care administrează registrul;- ce obligații revin navelor în privința asigurării locurilor de muncă și de practică pentru navigatorii români; - cum va fi protejat pavilionul românesc de pericolul de a fi trecut pe lista gri sau lista neagră a Paris Memorandum și în ce condiții vor fi radiate navele din registru;- cine va asigura inspecțiile de Flag State Control la nave, ANR sau agentul privat; - cum va superviza ANR activitatea agentului privat etc. Din discuțiile cu cei ce au lucrat la proiect, rezultă că detaliile concrete vor fi stabilite prin negocieri între partea română și candidați.