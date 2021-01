Registrul Agricol, obligatoriu pentru fermieri. Cine nu-l completează poate plăti amenzi usturătoare

Dacă ai o gospodărie la ţară, cu pământ, cu animale, cu utilaje agricole trebuie să declari tot la primărie, pentru a fi trecute datele în Registrul agricol. Primarii sunt cei care anunţă populaţia despre obligaţia de a actualiza datele în registru. Fiecare fermier fie persoană fizică, fie juridică are un caiet numit Registrul Agricol pe care îl aduce la zi ori de câte ori intervin modificări. Din 2007, de când suntem membrii ai Uniunii Europene şi beneficiem de fonduri europene pentru diverse scheme de ajutor, Registrul agricol este esenţial pentru întocmirea documentaţiilor. „Este un registru din comuna respectivă, din oraşul care are exploataţii agricole, cum este cazul oraşului Ovidiu, care deţine toate datele despre gospodării. Dacă nu declari terenurile pe care le deţii, animale, utilaje, nu poţi lua subvenţii APIA. Atât primăria, cât şi persoana fizică sau juridică trebuie să aibă un astfel de registru. Dacă vrei bani de la APIA trebuie să depui declaraţia până la 15 mai. În baza registrului se calculează şi impozitul pe care îl ai de dat la stat”, a explicat fermierul Mircea Chipăilă. De asemenea, este o sursă de date în baza căreia se pot elabora planuri locale pe domeniile agricultură, fiscale, cadastru, urbanistic, sanitar, şcolar etc. Practic, este un instrument la îndemâna primarului cu care poate dezvolta şi ţine cont, de nevoile unei comunităţi. „Tractoarele oricum erau înregistrate la primărie şi aveau număr galben. Acum, am înţeles că şi acestea trebuie mai întâi să treacă pe la Registrul Auto Român (RAR) să obţină cartea de identitate şi cu Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) făcută se înscriu la primărie”, a mai spus fermierul.Înscrierea datelor în Registrul agricol se face de către o persoană desemnată de primar apoi datele se centralizează în Registrul agricol naţional. „La noi la primărie, secretarul a desemnat o persoană care se ocupă şi de cadastru să verifice declaraţiile de la cetăţeni. Acțiunea a început la data de 5 ianuarie şi se încheie în ultima zi lucrătoare din februarie, când se depun declaraţiile privind membrii gospodăriei, terenul pe care îl are gospodarul, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, utilajele agricole, animalele, dar şi ce modificări au intervenit în cursul anului trecut. Dacă s-au vândut terenuri, animale etc. După care, al doilea termen cuprinde toată luna mai, când se declară suprafeţele cultivate şi numărul pomilor fructiferi. Dacă apar modificări, în termen de 30 de zile, indiferent de termene, se pot declara noile date. Centralizarea finală se face până la 15 aprilie pentru prima categorie şi până la 30 iunie se adună datele pentru cea de-a doua categorie”, a precizat pentru „Cuget Liber”, Maria Dorobanţu, referent Primăria Cobadin. Registrul agricol se completează atât pe hârtie, cât şi în format electronic, în funcţie de dotările primăriei. Nedeclararea la termen a datelor în Registrul agricol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 şi 500 de lei pentru persoanele fizice şi între 300 şi 1.500 de lei pentru persoanele juridice. Totodată, funcţionarii primăriilor care nu-şi fac treaba pot fi amendaţi cu 250 de lei.