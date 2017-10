Reforma pe piaţa zahărului şi a vinului

Reforma pe piața zahărului și a vinului

Comisia Europeană propune restructurarea schemei de ajutoare în domeniul zahărului. Aceasta ar trebui să acționeze mai eficient în direcția reducerii cantității de zahăr livrată pe piață, astfel încât producția să fie profitabilă. În 2006, schema de restructurare a fost elementul cheie al reformei Organizației Pieței Comune a zahărului. În baza ei, producătorilor care ar fi devenit necompetitivi în condițiile prețuri mai mici li s-au oferit stimulente financiare pentru a abandona acest sector. În primii doi ani de aplicare a metodei o cotă mică dintre aceștia au renunțat, ceea ce a condus la ideea că schema de stimulare nu este suficient de atractivă. De aceea, Comisia Europeană propune o alta mai eficientă, care are în vedere și acordarea unor compensații retroactive. Se apreciază că, în acest fel, producția de zahăr se va diminua cu circa 3,8 milioane tone, suplimentar față de reducerea de 2,2 milioane tone obținută până acum. Comisia Europeană propune, de asemenea, o amplă reformă a Organizației Pieței Comune a vinului. Discuțiile în această direcție durează de mult timp. Scopul reformei este creșterea competitivității producătorilor europeni, recâștigarea pieții vinului, echilibrarea cererii și ofertei, simplificarea regulilor, conservarea celor mai bune tradiții din producția de vin comunitară, renașterea producției de vin (a așa numitelor fabrici sociale) din zonele rurale și protecția mediului. Cheia reformei este utilizarea mai eficientă a bugetului de 1,3 miliarde euro. Se propune eliminarea tuturor măsurilor de susținere a pieții ineficiente (respectiv ajutoarele pentru distilarea, depozitarea și refinanțarea exportului). Pe viitor, vor fi direcționate mai multe fonduri pentru promovarea vinurilor UE, în particular pe piața țărilor lumii a treia.Comisia Europeană propune restructurarea schemei de ajutoare în domeniul zahărului. Aceasta ar trebui să acționeze mai eficient în direcția reducerii cantității de zahăr livrată pe piață, astfel încât producția să fie profitabilă. În 2006, schema de restructurare a fost elementul cheie al reformei Organizației Pieței Comune a zahărului. În baza ei, producătorilor care ar fi devenit necompetitivi în condițiile prețuri mai mici li s-au oferit stimulente financiare pentru a abandona acest sector. În primii doi ani de aplicare a metodei o cotă mică dintre aceștia au renunțat, ceea ce a condus la ideea că schema de stimulare nu este suficient de atractivă. De aceea, Comisia Europeană propune o alta mai eficientă, care are în vedere și acordarea unor compensații retroactive. Se apreciază că, în acest fel, producția de zahăr se va diminua cu circa 3,8 milioane tone, suplimentar față de reducerea de 2,2 milioane tone obținută până acum. Comisia Europeană propune, de asemenea, o amplă reformă a Organizației Pieței Comune a vinului. Discuțiile în această direcție durează de mult timp. Scopul reformei este creșterea competitivității producătorilor europeni, recâștigarea pieții vinului, echilibrarea cererii și ofertei, simplificarea regulilor, conservarea celor mai bune tradiții din producția de vin comunitară, renașterea producției de vin (a așa numitelor fabrici sociale) din zonele rurale și protecția mediului. Cheia reformei este utilizarea mai eficientă a bugetului de 1,3 miliarde euro. Se propune eliminarea tuturor măsurilor de susținere a pieții ineficiente (respectiv ajutoarele pentru distilarea, depozitarea și refinanțarea exportului). Pe viitor, vor fi direcționate mai multe fonduri pentru promovarea vinurilor UE, în particular pe piața țărilor lumii a treia.