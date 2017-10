Reforma Fiscului - un lanţ de discriminări, drame şi tragedii

4

realitatea celor multi

Asta e realitatea celor multi, grija pt locul de munca, incertitudinea, etc. Am mai spus si o sa mai spun, cunosc o tanti care lua 6000 lei pe luna, acum e necajita ca a luat preaviz si.nu stie ce va face, o drama traieste ea.... In stresul acesta traiesc si eu de cativa ani de zile, dar nu am vazut-o ingrijorata de situatia mea. Acum li s-a stricat starea de liniste, siguranta si confort, traiesc adevarate drame... cun bine a spus cineva mai devreme, nu te bucuri de raul altuia, dar bine ati venit in viata reala !!