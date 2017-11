"Reforma fiscală", criticată de Confederaţia Patronală "Concordia"

"Reforma fiscală", criticată de Confederația Patronală "Concordia"

Confederația Patronală „Concordia” a dat publicității prin care își exprimă „surprinderea și indignarea față de procesul legislativ totalnetransparent în adoptarea unei inițiative legislative cu impact major asupra relațiilor de muncă și care, în același timp, ridică semne serioase de întrebare cu privire la constituționalitatea acestuia.”În mesaj se spune: „Actul normativ adoptat conține prevederi asupra cărora nu a existat nicio consultare cu partenerii sociali, patronate și sindicate deopotrivă. Aceste prevederi obligă în mod nerealist și intempestiv toți angajatorii din România să inițieze negocieri colective pe parcursul a doar 30 de zile calendaristice pentru transferul contribuțiilor sociale și de sănătate de la angajator la angajat, în ciuda faptului că efectele transferului acestor contribuții nu au fost clarificate.Confederația Patronală „Concordia” trage un semnal de alarmă pe această cale în legătură cu procedura de adoptare și implementare a OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (inclusiv Legea nr. 62/2011 a dialogului social) și își exprimă totodată punctul de vedere privind impactul pe care acest actnormativ îl poate avea asupra mediului de afaceri.Considerăm că prin măsurile menționate se are în vedere de fapt un transfer incorect și forțat de responsabilitate către angajatori și sindicate pentru deciziile asumate unilateral de Guvernul României prin OUG nr. 79/2017, care produc efecte negative, atât asupra angajatorilor, cât și asupra angajaților într-o perioadă în care nici unii, nici ceilalți, nu pot anticipa magnitudinea acestor decizii.Astfel:- Actul normativ conține articolul VII asupra căruia nu a existat niciun fel de consultare prealabilă a partenerilor sociali. Acest articol nu a fost inclus în proiectul transmis către instituțiile avizatoare, cu atât mai puțin către Consiliul Economic si Social (CES). O astfel de abordare reprezintă o încălcare gravă a principiilor dialogului tripartit, consfințite de către Convențiile internaționale în materie (ratificate și de România), ceea ce nu poate decât să afecteze negativ calitatea dialogului social;- Proiectul transmis incomplet spre avizare către CES a primit aviz negativ;- Noua formă a proiectului nu este însoțită de avizul de oportunitate emis de Ministerul pentru Relația cu Parlamentul și nici de avizul Ministerului Justiției, Consiliul Legislativ a avizat proiectul OUG cu observații și propuneri, subliniind inclusiv nerespectarea prevederilor constituționale.Totodată, așa cum a sesizat și Consiliul Legislativ, textul de la art. VII este imprecis formulat, generând probleme de interpretare și aplicare, ceea ce conduce la încălcarea principiului privitor la calitatea și claritatea legii, exigență impusă în mod constant de Curtea Constituțională.În condițiile unei lipse totale de transparență în adoptarea unor măsuri care nu sunt fundamentate pe un dialog social real și pe un studiu de impact (necesare conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă), membrii Confederația Patronală „Concordia” consideră că astfel de măsuri destabilizează suplimentar dialogul social și intensifică o situație de incertitudine și lipsă de predictibilitate în raporturile de muncă și în dezvoltareamediului de afaceri.În condițiile celor exprimate mai sus și având în vedere:- modul impredictibil și netransparent de elaborare a politicilor publice;- termenul absolut nerezonabil de implementare (o lună calendaristică);- afectarea libertății de negociere a partenerilor de dialog social, garantată atât de catre Constituția României, cât și de Convențiile internaționale ale OIM la care România este parte, prin impunereanegocierii și a aspectelor asupra cărora părțile au obligația să negocieze;- faptul că Ordonanța de urgență are un caracter incert până la aprobarea sa prin lege de către Parlamentul României iar aspectele negociate între partnerii de dialog social au un caracter definitiv;- gradul mare de complexitate al subiectului de negociere și dimensiunea implicațiilor financiare și sociale care pot genera, în mod artificial, stări conflictuale între angajatori și angajați;- faptul că modificările legislative sunt în contradicție flagrantă cu unul dintre obiectivele principale ale dialogului social, respectiv asigurarea climatului de stabilitate și pace socială, ne întrebăm cum oare ar putea partenerii de dialog social să aibă reprezentarea corectă și completă a drepturilor și obligațiilor în procesul de negociere?!Confederația Patronală Concordia atrage atenția că în aceste condiții se creează premisele unor multiple conflicte colective de muncă, cu consecințe greu de anticipat, putându-se ajunge și la blocarea unor sectoare de activitate sau chiar a economiei in ansamblu.Ținând cont de multitudinea de probleme, evidențiate mai sus, determinate de punerea în aplicare a OUG nr. 82/2017, cât și de problemele de fond ce decurg din implementarea dispozițiilor OUG nr. 79/2017 referitoare la transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, CP CONCORDIA solicită renunțarea la noul sistem impusunilateral prin cele două reglementări sau, cel puțin, prorogarea termenului de aplicare a acestora pentru a permite realizarea unui studiu de impact și desfășurarea unui proces real și efectiv de consultare.”Confederația Patronală „Concordia” este confederația patronală reprezentativă pentru mediul de afaceri, înființată în 2007, reunind cele mai puternice federații sectoriale din economia românească și cuprinzând 7 din primele 10 companii după numărul de angajați și cifra de afaceri.