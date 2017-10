Reforma achiziţiilor publice va avea loc în 2012

Reforma achizițiilor publice va avea loc în 2012

Statul este cel mai important client al economiei private. Sumele cheltuite de autoritățile publice, la nivelul Uniunii Europene, cu bunurile, serviciile și lucrările de investiții se ridică la 18% din PIB. Sunt bani foarte mulți în joc și, din această cauză, lupta pentru a pune mâna pe contracte este foarte dură, ducându-se de multe ori cu mijloace în afara legii.UE are o piață unică a achizițiilor publice, ale cărei reguli sunt comune tuturor statelor. Comisia Europeană vrea să le revizuiască, astfel încât resursele publice să stimuleze într-o mai mare măsură creșterea economică și a numă-rului locurilor de muncă.Reforma legislației privind achizițiile publice pornește de la ideea că atât autoritățile publice, cât și furnizorii acestora au nevoie de instrumente flexibile și ușor de utilizat, care să determine un mediu transparent și competitiv de atribuire a contractelor, pentru a garanta cumpărarea la cel mai bun raport calitate - preț. Comisia are în vedere:- posibilitatea de a se recurge mai frecvent la metoda negocierii, ceea ce va permite autorităților contrac-tante să achiziționeze bunuri și servicii mai potrivite nevoilor lor, la cel mai bun preț;- extinderea și generalizarea comunicării pe cale electronică în domeniul achizițiilor publice, aceasta fiind un mijloc esențial de simplificare a achizițiilor publice;- reducerea drastică a birocrației achizițiilor publice, prin diminuarea numărului de documente solicitate operatorilor eco-nomici.Un alt obiectiv important al reformei vizează facilitarea accesului IMM-urilor la contractele de achiziții publice. În acest scop, autoritățile contractante vor fi încurajate să împartă contractele în loturi (care vor fi accesibile IMM-urilor) și să reducă nivelul cerințelor privind capacitatea financiară a furnizorilor, la depunerea ofertelor. Reforma urmărește, de asemenea, mai buna utilizare calitativă a achizițiilor publice prin: acordarea unei ponderi mai mari criteriilor sociale și de mediu; abordarea bazată pe costurile pe ciclu de viață; integrarea persoanelor vulnerabile și defavorizate.Modificările vizează, pe de altă parte, îmbunătățirea măsurilor de combatere a conflictelor de intere-se, a favoritismului și a corupției din sistemul achizițiilor publice. În plus, fiecare stat UE va trebui să desemneze o autoritate națio-nală unică, responsabilă de monitorizarea, implementarea și controlul achizițiilor publice.Cadrul juridic al achizițiilor publice va fi completat printr-o directivă europeană privind concesiunile. Se știe că, în general, metoda concesionării vizează preluarea de către o firmă privată de la un organism public, în schimbul plății unei redevențe, a riscului operațional legat de întreținerea sau dezvoltarea unor infrastructuri (porturi, distribuția apei, parcări, drumuri pe care se percep taxe de drum etc.) sau de furnizarea unor servicii de interes economic general (energie, sănătate, distribuția și tratarea apei, eliminarea deșeurilor etc.).Directiva va stabili un cadru juridic clar, care să asigure certitudinea juridică necesară autorităților publice în îndeplinirea sarcinilor lor. Ea vizează garantarea accesului efectiv al tuturor întreprinderilor europene la piața concesiunilor, inclusiv al întreprinderilor mici și mijlocii. Directiva va stimula dezvoltarea parteneriatelor public-private, concesiunile fiind unul dintre instrumentele preferate în acest scop.Comisia propune: obligativitatea publicării concesiunilor în Jurnalul Oficial al UE; specificarea obligațiilor autorităților contractante în ceea ce privește alegerea criteriilor de selecție și de atribuire; impunerea anumitor garanții de bază care să fie îndeplinite pe durata derulării procedurii de atribuire; extinderea aplicării drepturilor prevăzute de Directiva privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, la toate persoanele interesate de obținerea unei concesiuni; clarificarea unor domenii, precum regimul modificărilor contractelor de concesiune aflate în curs de derulare.Dispozițiile avute în vedere se vor aplica numai concesiunilor de valori mari, în cazurile în care există un interes transfrontalier evident. Propunerile Comisiei Europene vor fi transmise Consiliului și Parlamentului European în vederea lansării procedurii legislative de adoptare a acestora.