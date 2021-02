Reduceri record în magazine! Comercianții lasă la preț numai și numai să scape de marfă!

„Avem foarte multe haine rămase în depozit de anul trecut, când mai mult am fost închişi şi nu am vândut. Nu am reuşit să scăpăm de toată marfa. Mai facem rocade între centrele magazinului nostru în speranţa că vom putea vinde. Ne-au scăzut mult vânzările şi cu 60% în ultimul an”, a spus Beatrice N., reprezentantul de vânzări al unui magazin de haine.



Sfântul Valentin aduce reduceri în plus la articole de îmbrăcăminte



Nici la nivel mondial situaţia nu este mai roz. Magazine mari au dispărut de pe piaţă pentru că oamenii au cheltuit bani doar pe mâncare şi pe facturi la utilităţi. Au fost reticenţi să mai dea bani pe o haină de colecţie sau pe o geantă de firmă. Astfel, vânzările la nivel global au scăzut şi cu 17% anul trecut, iar industria textilă a primit cu 30% mai puţine comenzi decât de obicei, arată un sondaj realizat de o companie de cercetare internaţională. „Avem reduceri foarte bune în acestă lună, mai ales că vin şi sărbătorile dedicate iubirii şi femeilor. Puteţi găsi în această perioadă, la preţuri atât de mici, ce nu vă trece prin cap. Avem cizme tinereşti, care au fost foarte apreciate la începutul sezonului reduse mai mult de jumătate din preţul real. Tot pentru tineri, mai ales că au reînceput şcoala fizic, pot găsi articole pe gustul lor la preţuri fără concurenţă”, ne-a dezvăluit Cici S., director marketing, magazin articole îmbrăcăminte şi încălţăminte. Perioada care urmează, din punct de vedere al vânzărilor, este gură de oxigen pentru cei mai mulţi comercianţi. Sf.Valentin, Dragobetele, 1 Martie, 8 Martie sunt două luni bune de făcut cadouri sau să vă cumpăraţi, la preţ redus, hainele preferate.





Dacă vreţi să vă reînnoiţi garderoba acum este momentul. Magazinele de îmbrăcăminte sunt în binecuvântata perioadă de soldare de iarnă, care a început pe 15 ianuarie şi se termină pe 15 aprilie. Mai mult ca în alţi ani, comercianţii se bat pe clienţi atrăgându-i cu reduceri de nerefuzat. Preţuri mai mici şi cu 50-60% sau 70% sau trei produse la preţ de unul, acum totul se vinde mai ieftin şi mai rapid pentru a scăpa de colecţia veche şi a face loc colecţiilor noi. Numai că anul 2020 a fost dificil deoarece fabricile de textile şi de încălţăminte nu au lucrat iar exporturile au fost sistate, astfel că ne punem întrebarea, dacă vom găsi colecţii noi de primăvară pe umeraşe. Oricum, magazinele mari, de brand, care se respectă au făcut cu un an în urmă comenzi pentru noile colecţii de primăvară, aşa că ne vom delecta şi cumpăra cât de curând, lucruri în tendinţe şi moderne.