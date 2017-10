Reduceri de preţuri de 10 - 25% la serviciile funerare

Au sărăcit răposații

Reduceri de prețuri de 10 - 25% la serviciile funerare

Nicio afacere nu mai merge ca lumea. Până și firmele de servicii funerare sunt afectate de criză. Răposați sunt destui, dar săraci. De pe urma lor, pompele funebre nu se prea aleg cu profit.Concurența a crescut și ea peste măsură, de-au ajuns cioclii să se calce pe picioare. Așa că, vrând nevrând, afacerile funerare au preluat moda reducerilor de prețuri, a promoțiilor și discount-urilor.Pliantele Cimitirului Municipal Constanța fac reclamă la „ultimele locuri de veci din Constanța cu reducere”. Discount-ul oferit este de 5%.„Lumidan Company” oferă o reducere de 20% din prețul unui pachet funerar minim (sicriu, cruce, transport etc.). O reducere de 20%, la pachetele „economic”, „medium” și „premium” a anunțat și firma „Condolio - Servicii Funerare”. În schimb, „Anthony” acordă reduceri de 25% la serviciile funerare comercializate.La rândul său, „Funeralii NonStop” a introdus o reducere fixă de 250 de lei la toate pachetele funerare.Unele firme dau jos prețurile doar pentru anumite categorii de răposați. Pentru pensionari, firma „Carpe Diem” asigură o reducere de 10%, iar „Trifu”, de 10% până la 15%.Cei ce activează în sectorul funerar prevăd creșterea prețurilor în viitor. Pentru a-i proteja pe răposați și familiile lor de scumpirile viitoare, unele firme de pompe funebre vând pachetele de servicii în avans, în rate, la prețul de astăzi. Astfel de tranzacții sunt garantate, de regulă, de către băncile comerciale. În fapt, asemenea achiziții în avans constituie un sistem sui-generis de asigurări funebre.Firmele din branșă se dovedesc a fi extrem de inventive. Au o ofertă tot mai bogată de produse și pachete de servicii, cu prețuri pentru toate categoriile sociale, și sunt gata să ofere chiar și soluții de plată sau finanțare. În mai 2011, Complexul Expozițional „Romexpo” a găzduit prima expoziție de pompe funebre din România, la care a participat o întreagă „in-dustrie” din domeniu: producători, importatori, distribuitori, prestatori de servicii. Printre obiectele expuse s-au numărat dricurile electrice și coșciugele ecologice cu capac frigorific.Cel ce studiază bilanțurile financiar-contabile din afacerile funerare va fi surprins să constate cât de puține firme sunt prospere. Cele mai multe raportează venituri în scădere de la un an la altul și pierderi constante. Ai fi tentat să crezi că patronii respectivelor unități, mânați de un sentiment creștinesc, preferă să piardă decât să câștige de pe urma răposaților.„Afacerile merg prost. Oamenii cumpără ce e mai ieftin. Nimeni nu mai vrea lux, mare pompă. Comandă înmormântări modeste, strictul necesar. Dacă n-aș avea și alte afaceri, aș fi închis prăvălia încă de acum doi ani” - a declarat patronul unei firme de pompe funebre, sub protecția anonimatului.